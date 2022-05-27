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云南省部分河流发生洪水 水利部启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2022年05月27日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，5月26日晚至27日晨，云南省东南部部分地区暴雨来袭。受强降雨影响，清水江丘北县部分江段发生超过保证水位洪水，强降雨造成丘北县局部发生洪涝灾害。

水利部相关负责人介绍，清水江站27日7时最高水位964.98米，超过保证水位1.48米，相应流量736立方米每秒，超过保证流量381立方米每秒。针对云南、广西两省（区）部分地区连续降雨，中小河流、山洪灾害防御存在较大风险，根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部已于27日11时启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组赴云南指导。

据了解，云南省水利厅已于27日8时启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组紧急赶赴灾区协助指导防汛救灾工作。

(责编：孙红丽、高雷)

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