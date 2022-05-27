滹沱河退水闸提闸放水。水利部供图

人民网北京5月27日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，5月27日14时30分，南水北调中线工程滹沱河、滏阳河退水闸提闸放水，七里河、槐河退水闸加大流量，沙河、瀑河、午河、白马河、牤牛河（东）退水闸保持下泄流量，王快、安格庄水库加大下泄流量，密云、于桥、西大洋、岗南、黄壁庄、东武仕、岳城等水库保持下泄流量，华北地区河湖生态环境复苏2022年夏季行动正式开始实施。

水利部相关负责人表示，此次行动是推进华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理的重大举措，是充分发挥南水北调工程综合效益、支撑京津冀协同发展战略、回应人民群众对优美生态环境热切期盼的具体行动。

当前，全国已进入汛期，水库需要及时按防洪要求腾出库容备汛迎汛。水利部在前期实施京杭大运河、永定河全线贯通补水的基础上，抓住腾库迎汛这一重要“窗口期”，加大南水北调中线工程生态补水流量，充分利用丹江口水库及海河流域的密云、于桥、西大洋、岗南、黄壁庄、东武仕、岳城、王快、安格庄等水库蓄水，统筹本地水库、南水北调中线一期工程、再生水等水源，加大生态补水力度，向大清河白洋淀、子牙河、漳卫河、蓟运河、潮白河等水系的39条（个）河湖进行补水，推进复苏河湖生态环境。

华北地区河湖生态环境复苏2022年夏季行动启动。水利部供图

据介绍，此次行动的目标是在6月底前实施补水7.21亿立方米，形成水流贯通河长约3264公里，大清河水系、子牙河水系、漳卫河水系实现贯通入海；白洋淀改善水动力和水质，生态得到进一步恢复；燕山、太行山山前平原尤其是密怀顺、滹沱河、一亩泉等地下水水源地得到补给，补水河道周边地下水水位回升或保持稳定；为沿线约10万亩耕地提供灌溉用水，压减深层地下水开采。

此次行动包括大清河白洋淀、子牙河、漳卫河、蓟运河、潮白河等水系5条补水线路，19条补水支线。大清河白洋淀补水线路包括瀑河、府河、孝义河、唐河、沙河—潴龙河、牤牛河、北拒马河—白沟河、南拒马河等8条支线，其中瀑河、府河、孝义河、唐河、沙河—潴龙河5条支线至白洋淀，白洋淀下泄水量经枣林庄枢纽入赵王新河、独流减河，贯通入海，贯通河长806公里。子牙河补水线路包括滹沱河、滏阳河、天平沟、北沙河—槐河、午河、白马河、七里河—顺水河等7条支线，经献县枢纽，一路入子牙河至西河闸，一路经子牙新河入海，贯通河长1320公里。漳卫河补水线路起点为合漳村（漳河干流起点），出岳城水库后经漳河、卫运河至四女寺枢纽，经漳卫新河入海，贯通河长571公里。蓟运河补水线路包括州河、泃河2条补水支线，贯通河长355公里。潮白河水系补水线路起点为密云水库，经潮白河、潮白新河至宁车沽防潮闸，贯通河长212公里。

“此次行动补水水源构成多、补水线路长、涉及范围广。”水利部相关负责人表示，为确保补水行动安全顺利实施，有关部门和单位要抓好各项重点任务的落实。一是加强河道清理整治。充分发挥各级河长湖长作用，及时开展主槽和滩地清理，完成河道内垃圾、障碍物、违章建筑清理任务。对河道内有工程施工、过流条件不好的河段，要妥善解决河道施工阻水问题，提高河道过流能力。

二是控制安全水位。统筹防洪、供水、补水的关系，加强丹江口、岳城等水库及白洋淀的调度管理，依法依规开展水量调度，严格汛限水位监管，在保证防洪安全前提下有序做好补水工作。加强南水北调中线输水线路安全保障，强化各退水闸、供水口门下泄流量统筹调度。做好水情预测预报，根据来水情况和受水河道过流情况实时优化调整补水流量。

三是严格补水管护。加强补水水源工程、补水河道及沿线闸站等的巡护管理，强化水量、水位监管，完善应急预案及措施，保障沿河居民、建筑物安全。

四是加强监测评估。实施补水沿线水量、水位、水质、水生态等水文全要素全过程监测，为今后深入开展河湖生态环境复苏提供成果支撑和经验借鉴。

(责编：孙红丽、高雷)