原标题：京东农资服务助力乡村振兴 三大能力构建农资新业态

国家农业农村部办公厅在2022年“放心农资下乡进村宣传周”的工作任务中，指出要开展农资打假专项治理行动，营造打假护农保春耕的良好社会氛围，并要维护农资市场秩序。京东农林积极响应政府号召，充分发挥京东数智化社会供应链能力，让农产品科学种植、高效种植，多维度赋能智慧农业，助力乡村振兴，切实帮助农户增收。

京东零售CEO辛利军在今年的京东618启动发布会上表示：“京东对供应链的理解，已经进化到有责任的供应链，从商业价值、产业价值，进一步延伸到社会价值。今年京东618，依托于有责任的供应链，京东在经济发展、保障民生等方面发挥自身的最大价值。”

严把自营准入标准 构建高质量商品体系

当前栽培技术不断进步，但环境污染问题不容忽视，菜农想要增收的同时减少墒情污染，必须用好药、会用药、合理用药。京东农林所建设的自营商品体系，为农户开启了作物科学用药的高品质通道。

农药繁多，贵在药效。然而当前市场上不乏假冒伪劣农药坑农害农、经营者擅自扩大农药使用范围、售后服务指导不力等一系列问题，如何挑选购买高效解决病害的药肥组合，成为困扰着广大农户的一大难题。

针对以上痛点，京东农林在农资及农用品板块形成了专业化的运营管理体系。在入驻申请阶段，京东农林会对企业资质、商品资质、授权链条、授权范围进行严格把控，同时参考行业影响、企业征信、售后能力等多维度进行综合评估。

目前，京东农林已经形成了品牌丰富、商品优质、服务于最终农户活动的上下游企业网链结构。而在日常管理方面，京东农林建立起了售前有红线、售中有规则、售后有响应的常态化机制，依托京东数智化社会供应链实现了产、供、销一体化服务，扎实协助政府推进“放心农资店”建设。

京东生活服务事业群农林花卉及珍品拍卖部总经理宁兆堃表示，京东农林关注农用品市场多年，持续打磨技术、积累经验与资源，力争成为让供应商和广大农户安心放心的农用品电商平台，全力推动农资质量建设体，从而让优质农用品、专业的农技农化服务，更有效率地走进千家万户。

完善农资信用考核 推进为农服务体系建设

自开展农资及农用品业务以来，京东农林持续完善经营信用体系，形成了完整的《农资供应商信用建设考核方案》，主要从以下三个维度进行信用考核评价。

首先，启用双重信用考核制度。京东农林将供应商线上及线下经营同时纳入信用考核范畴，并通过签订安全生产承诺书等形式，强化供应商安全经营的意识。

其次，细化评分项目。梳理标准化的考核细则，将经营场所建设情况、人员职业素质情况、经营规章制度建立情况、经营活动中行为表现情况与信用考核相挂钩，引导供应商树立起守信经营的良好氛围。

最后，凭借严格的考核机制，对于规范经营、诚信守法的供应商给予奖励，调动更多供应商的积极性。而针对存在问题的供应商，将积极协助整改，保障供应商体系的良好持续运转。

在信用体系建设中，京东农林将与政府及监管部门共创，实现线上线下全覆盖。这不仅是增强供应商依法经营意识和提升品牌形象的内在动力，也是实现农资经营行业升级、实现健康发展的坚强支撑。

供应链与服务相衔接 实现农化服务数字化升级

作为现代农业的组成部分，农化服务在推动现代农业发展中担当着举足轻重的角色。京东农林依托京东数智化社会供应链，打造了 “植物医生”等作物病虫害诊断平台，使优质的对农服务高效触达更多用户，为农户解决从种到收到卖的全过程技术问诊。

京东农林也将通过技术能力，将供应链能力与服务能力相衔接，结合品牌建设、渠道营销、电商运营等能力，实现模式创新、生态聚合、服务升级和数字化转型，帮助政府实现4个打造，即打造当地品牌、打造当地产业带、打造一体化综合服务平台、打造常规性经营数据报送机制，为行业注入活力，为政府协助监管，为百姓提供便利。

谈及京东农林业务的发展，京东集团副总裁、京东零售生活服务事业群总裁缪钦表示，从长远来看，京东农林业务的布局发展是具有重要意义的，将积极响应国家乡村振兴的号召，加强与各地政府企业的深入合作，赋能农资行业的数字化升级，以有责任的供应链推动农业高质量发展。

(责编：董童、李源)