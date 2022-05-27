原标题：用“数字”推动稳就业 江苏张家港助企纾困引领高质量发展

“今年我们享受稳岗返还855万元，这部分资金将投入到职工转岗培训、技能提升等方面，进一步稳定企业员工队伍，全面提升员工职业技能素质和就业能力。”江苏沙钢集团有限公司党委常委、副总经理雷学民说。

面对疫情影响，张家港迅速实施稳岗行动，采用大数据比对精准发放失业保险稳岗返还，无需企业申请，对审核确定并通过公示的企业，将稳岗返还资金直接返还至其缴纳社会保险费账户。目前，已发放失业保险稳岗返还1.42亿元，惠及企业25000余家、职工332000多名。

这只是张家港采用“数字”技术推动稳就业，助企纾困引领城市高质量发展的一个缩影。

“码”上帮扶，就业路上一个都不能少

“我通过手机扫码，简单几步就完成了求职信息登记，方便又快捷。”日前，张家港市民徐艳通过“就业帮扶‘微’你办”服务平台，在线登记求职信息，很快就找到了和她的情况相匹配的公益性岗位。

就业是最大的民生。疫情防控期间，江苏省张家港市打造“码”上帮扶模式，加大对就业困难人员的帮扶力度，积极稳就业保民生。

张家港市人社局成立“就业帮扶专项行动先锋队”，线上调研重点企业、人力资源管理协会会员单位，掌握最新用人需求和变动趋势，上线“就业帮扶‘微’你办”服务平台，引导就业困难人员主动登记求职信息，并配套提供“岗位推荐+政策指引+技能培训+调解维权”等服务，一条“求职网路”实现就业帮扶“码”上办。

“我们在掌握就业困难人员的信息后，帮助他们链接相关资源，比如向他们推荐公益性岗位信息，帮助他们就业。”张家港市人社局党委委员、人力资源管理服务中心主任盛宇红说。

为进一步提升帮扶成效，该市充分利用市、区(镇)、村(社区)三级人社服务平台，针对重点就业困难人员建立“一人一档”，实施就业援助“一对一”帮助，制定个性化援助方案，实施“一人一策”的精准帮扶和动态管理。

截至目前，通过“就业帮扶‘码’上办”行动，已自主登记179人，开展的各类政策宣传惠及4857人次，开展的职业指导、岗位推荐、培训推荐等惠及2248人次。

“链”上管理，助企稳岗一丝都不能松

3月以来，张家港市开发1000个防疫临时性岗位，通过“就在张家港”用工服务平台，面向全市发布岗位调剂信息。

“响应征召，临时去各个交通卡口工作，既能有效帮助我们度过‘空巢期’，又能为大家提供一个很好的‘展示平台’，我们有责任有义务为港城发展作出贡献!”张家港市国贸酒店总经理孙岩纹在防疫临时性岗位培训时掷地有声地说。

张家港市人社局党委书记、局长张毅介绍：“招募容易，最难的还是管理。为了保持人员稳定性，我们运用了‘区块链技术’，搭建去中心化的信息架构，沉淀数据层和搭设网络层，实施激励层和签署合约层，识别共识层和拓展应用层，已保障全市17个交通卡口防疫工作高效平稳运转了68天。”

为助企稳岗，张家港市借助在线问卷移动端口，收集人员数据信息并沉淀在招募组区块，数据流转到信息组区块后，实现人员和卡口用人需求一一匹配、精准排班。拓展数据块到就业库，实现防疫工作结束后无缝推荐匹配用工。目前，通过该“数字”技术，岗位推荐5471人次、职业技能培训人次数3124人、创业培训人次数993人。

此外，该市还建立了外来务工人员实名制电子信息档案，做好人员信息登记管理，落实日报制度，动态掌握返岗人员及新入职员工基本情况，持续跟踪管理，全面落实企业疫情防控主体责任。建立重点企业“日监测、周总结、月分析”用工监测体系，高质量赋能企业发展。

“云”上服务，保障用工一刻都不能缓

“同学们，直播间投完简历，可即刻参加视频面试，当场拿offer!”5月11日，张家港市人才市场的直播大厅里开辟视频面试区，引发直播招聘周的热烈氛围。本次直播招聘周从5月9日起，面向全国各大高校，连播5天。让各大高校毕业生过足“追播瘾”，也让该市15家重点企业足不出户就实现日行百校的招聘愿景。

作为一名“资深主播”，江苏永钢集团有限公司校园招聘经理庞建刚对此次直播招聘周充满期待，“直播间充满校园气息，人社部门借助校政企联盟平台的优势作了广泛发动，一定能吸引更多优秀的学子进入直播间，来到我们永钢集团。”

本次直播招聘周作为张家港市促复工复产就业服务专项行动的子项目，瞄准直播招聘可视化、精细化、效率化的特点，将直播招聘、视频探岗、云端面试、体检服务融为一体，打造用工招聘“全链云服务”新模式，让用工企业和求职个人实现一键直达。

“左边直播、右边面试，两者线上同步进行，极大提高了招聘效率，这种新模式对我们这样有大量招聘需求的企业非常有帮助。”光束汽车有限公司招聘高级经理耿建说。

深化招聘云服务，探索打造用工招聘“全链云服务”新模式，不仅有助于破解疫情新常态校园引才难的现实问题，而且有助于提高网络招聘的效率和质量，推动校园引才从线下转向线上，助力企业复工复产。直播招聘周期间，张家港市人力资源市场服务中心将为现场拿到offer的同学赠送总价值为1万元的入职体检服务，助力他们及早就业。（朱嘉骏 孙文龙）

(责编：曹淼、李源)