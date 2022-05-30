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一季度新能源汽车产量增长217.6%，工业机器人产量增长217.8%

山东努力塑造高质量发展新优势

2022年05月30日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南5月29日电  （记者徐锦庚、侯琳良）山东省邹平市，拆除2个老旧厂房，腾出680亩土地，一个年产1700万件铝产品的基地拔地而起。“去年10月以来，基地同国内外20余家汽车生产商达成合作，5个项目正开足马力生产，能耗、碳排放较之前均下降90%以上，产值有望达到之前的10倍。”魏桥创业集团副总经理黄平义介绍。

　　像这样的“腾笼换鸟”，是山东省加快经济新旧动能转换的一个缩影。

　　“要坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，推动产业优化升级，推动创新驱动发展”“在增强经济社会发展创新力上走在前”……党的十八大以来，习近平总书记多次到山东考察调研，为山东经济发展定向领航。殷殷嘱托催人奋进，山东持之以恒推进“三个坚决”——坚决淘汰落后产能，坚决改造提升传统动能，坚决培育壮大新动能，大力发展“四新”经济，做强做优做大“十强”产业，全省经济正加快提质增效。

　　2018年以来，山东累计治理“散乱污”企业11万多家，化工园区由199个压减至84个，完成粗钢产量、焦炭产能压减任务，整合退出地炼产能2352万吨，整合转移炼油产能780万吨。

　　阵痛之后迎来新生：2021年，山东实现地区生产总值8.3万亿元，同比增长8.3%，其中“四新”经济增加值占比达31.7%，比2017年提高10个百分点。

　　创新驱动发展，山东奋力走在前：山东拥有198家国家企业技术中心，数量全国第一；国家发改委公布的第一批66个国家级战略性新兴产业集群名单中，山东有7个新兴产业集群入选，位居全国第一；工信部公布的全国六批次制造业单项冠军名单中，山东制造业单项冠军企业达109家，位居全国第一；2018年以来山东实施投资500万元以上技改项目3.8万个，投资规模居全国首位；山东正在争创的国家新型工业化产业示范基地达30家，数量位居全国第一……

　　今年以来，山东统筹疫情防控和经济社会发展，一季度全省生产总值19926.8亿元，同比增长5.2%。其中，新能源汽车产量增长217.6%，工业机器人产量增长217.8%。“前者折射山东经济的绿色底色，后者展现山东智造的强大实力。”山东省政府相关负责人说。

　　青岛实施城市更新三年攻坚行动，加快建设“活力海洋之都、精彩宜人之城”；菏泽锚定千亿级生物医药产业；枣庄实施“工业强市、产业兴市”，全力打造中国北方“锂电之都”……眼下，山东各地切实贯彻落实新发展理念，不断增强经济社会发展创新力，奋力迈向高质量发展。

　　5月28日开幕的山东省第十二次党代会提出，纵深推进新旧动能转换，全面提升传统产业，强力突破新兴产业，集中做强先进制造业，培育壮大数字动能，塑造高质量发展新优势。今后5年，山东经济将全面提质增效，人均生产总值达到11万元，“四新”经济增加值占比达到40%以上。“我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，牢记嘱托走在前，勇担使命开新局，奋力在高质量发展上蹚出一条路子。”山东省委主要负责同志说。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月30日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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