本报北京5月29日电 （记者韩鑫）工业和信息化部近日公布前4月我国软件业经济运行情况。数据显示，1—4月份，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入27735亿元，同比增长10.8%，继续保持两位数增长。利润降幅持续收窄，前4月，行业利润总额2785亿元，同比下降1.4%，降幅较一季度收窄2.5个百分点。

分领域运行情况来看，软件产品收入增长加快。1—4月份，软件产品收入7094亿元，同比增长10.5%，增速较一季度提高0.7个百分点。其中，工业软件产品收入698亿元，同比增长12.2%。

信息技术服务收入增速稳中有落。1—4月份，信息技术服务收入17999亿元，同比增长12.3%，增速较一季度回落1.4个百分点。其中，云计算、大数据服务共实现收入2879亿元，同比增长9.0%；电子商务平台技术服务收入2512亿元，同比增长18.8%；工业互联网平台服务收入同比增长19.4%。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)