浙江精诚模具机械有限公司工人正在生产线上作业。

周林会摄

远达环保集团技术人员正在记录实验数据。

杨和辰摄

首台（套）重大技术装备是指经过创新，其品种、规格或技术参数等有重大突破，具有知识产权但尚未取得市场业绩的首台（套）或首批次的装备、系统和核心部件，具有价值量大、创新性强、研制风险高等特点。

为鼓励企业研发首台（套）重大技术装备，减少企业创新过程中的风险损失，相关部门出台一系列措施，支持开展首台（套）保险补偿机制试点工作，引导保险公司创新险种，扩大保险范围，提供保险服务，成为企业加快首台（套）重大技术装备研制的重要推动力。

——编 者

综合保险 助产品“叫好”更“叫座”

本报记者 屈信明

新冠肺炎疫情防控期间，作为口罩产业链重要一环，熔喷布是核心原材料。而“模头”作为熔喷设备的关键零部件，技术含量高。

“口罩生产中运用的熔喷法非织造布技术，就是利用高速热空气对模头喷丝孔挤出的聚合物溶体细流进行牵伸，由此形成超细纤维并凝聚在滚筒上。”精诚时代集团行政副总经理陈福蓬说，熔喷设备中的“模头”直接决定产品的均匀性，因而需要极高的精度和稳定性。

陈福蓬介绍，集团旗下的浙江精诚模具机械有限公司深耕“模头”技术20多年，自主研发的多项新产品填补了行业缺口，产品出口到30多个国家，被评为国家级专精特新“小巨人”企业。随着市场需求扩容，2020年，公司启动了生产“熔喷非织造布挤出模头、JCR—1600mm”这一新项目。

尽管公司相关技术较为成熟，但新产品价值不菲，每台售价数百万元，上市之初，面临客户不敢买、不敢用的问题。“特别是海外客户受经济下行和疫情反复影响，对大型设备进口更加谨慎。”陈福蓬说。

关键时刻，中国太平洋财产保险台州中心支公司及时解难。由于精诚模具的“模头”新项目进入了浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品名录，企业可以为其投保综合保险。

这款保险产品有多大作用？陈福蓬心里还是打起了问号。

“这是专门针对首台（套）重大技术装备的定制化综合保险产品，主要保障被保险人制造销售的装备，还能每年免费提供安全检测服务，更好保障产品稳定投产使用。”保险公司工作人员介绍。

“有了这款保险，客户能更放心地购买新设备，也能够缓解我们的售后压力，对买卖双方都有好处。”弄清了首台（套）保险的用途，陈福蓬十分高兴，但又担心起保险费用问题。

“此次投保可获得80%的省财政补贴，只需提供所需资料，我们公司就会根据政策要求协助您进行投保和补贴申报。”工作人员进一步介绍。

顾虑打消，精诚模具立即签署了投保协议。总投保装备10台，保障总金额为2203万元。

有了保险支持，产品销路越来越好，也赢得了越来越多海外客户的认可。“现在我们推销产品时，都会出示首台（套）重大技术装备综合保险公示信息，让客户放心。”陈福蓬说，有了首台（套）保险为产品“增信”，产品既“叫好”更“叫座”，公司走高端制造、创新发展道路的信心更足了。

不少高新技术企业反映，研发首台（套）重大技术装备最大的担忧在于突破了技术难题，却又被市场难住。而首台（套）保险，正是破解推广应用难题的有效一招。

近年来，浙江省引导保险机构主动对接重点企业首台（套）保险需求，着力扩大保障范围；推广首台（套）重大技术装备保险补偿机制，保费补贴比例最高达90%；细化保险补偿操作流程和实施要求，探索通过网络平台开展首台（套）保险补偿申报和审核工作，提升服务效率……去年，浙江省辖内首台（套）保险业务为投保企业提供风险保障额度74.32亿元，同比增长36.63%，同时总体费率水平同比下降18.22%，为投保企业减少保费支出3655.39万元。

“从实践看，首台（套）保险服务有效促进了企业创新和科技成果产业化。”浙江银保监局有关负责人说。

研发保险 让企业吃下“定心丸”

本报记者 常碧罗

“这个保险项目，让我们更有底气去搞研发、做创新。”国家电投远达环保工程公司财务总监李伟口中的保险项目，是国家首台（套）重大技术装备保险，通过优化保险运行机制，加快重大技术装备研发推广应用，成为企业发展的“稳定器”。

位于重庆两江新区的远达环保集团，致力于环境综合治理。此前，企业对“烟气超低排放改造装备”进行了首台（套）重大技术装备投保。这套装备类似于一种“过滤器”，通过技术手段，对燃煤烟气进行脱硫、脱硝处理，高效解决企业超低排放改造难题。

然而，这项改造工程的造价不便宜。同时，由于是新系统，在使用过程中，难免会出现一些问题。“不同的用户对产品的要求不同，我们也需要在原有系统的基础上持续施工、整改。”李伟告诉记者，“对我们来说，这是一笔不小的开销。”

改变来自首台（套）重大技术装备保险。远达环保集团与中国人保重庆分公司签订了首台（套）重大技术装备保险协议，很快完成风险识别，经过反复论证后，让企业吃下“定心丸”。

“重大技术装备是行业和企业核心竞争力的重要标志，首台（套）重大技术装备保险补偿机制分散了生产企业和使用单位的风险，也为提高产品产业核心竞争力提供了有力的支撑。”李伟说。截至目前，远达环保“烟气超低排放改造装备”已连续两年获得重庆市财政补贴共计526万元，企业的核心竞争力不断增强。

不仅如此，对于远达环保集团而言，有了此类保险的兜底，企业更有信心将新技术、新装备推向市场，不断根据用户需求提升产品质量，推动后续创新研发。

“科技含量高的重大装备具有很强的市场潜力，保险能够有效降低企业的研发成本，让企业多挣钱、少花钱，提升行业的整体核心竞争力。”重庆两江新区产业局工业运行组组长罗浩瑞告诉记者。

和远达环保集团一样，重庆赛迪热工环保工程技术有限公司也尝到了保险项目的甜头。该公司的含铁固废集中处置中心整体解决方案，为企业提供设计、建设、试运营调试的一揽子服务。

“新兴的绿色环保技术有时会存在设计或质量缺陷，导致出现换货退货以及用户财产损失。因此，在进入市场的过程中，往往需要较长时间才能获得验证与认可。”赛迪热工相关负责人说。

如何突破市场瓶颈，提升用户的使用信心？中国人保重庆分公司和赛迪热工走到了一起。

在赛迪热工和人保财险共同努力下，“转底炉处理冶金含锌尘泥技术装备”顺利进入重庆市首台（套）应用示范指导目录，得到国家工信部门的认可。赛迪热工累计获得了1.25亿元的产品责任与产品质量的风险保障。解决了后顾之忧的赛迪热工，对创新研发有了更多投入。

记者了解到，重庆银保监局联合市经信委、市财政局等部门出台举措，明确辖内首台（套）重大技术装备界定范围、保险责任和保障额度，建立保费补贴动态调整机制和工作绩效管理机制，对于已投保的首台（套）重大技术装备产品，引导装备使用单位免收质保金，减轻生产企业的资金压力。

重庆银保监局积极引导财险业紧跟国家发展战略，服务实体经济，以首台（套）保险等支持科技创新领域为重点，为提升城市发展动能提供保障。围绕重庆工业转型升级和制造业高质量发展要求，不断完善对创新成果转化过程中的潜在质量风险和责任风险的保险保障，保障科技型企业对科技研发成果的所有权和收益权。

为了提升承保理赔服务能力，重庆银保监局积极引导财险公司强化专业能力，认真研究企业所处行业特点和保障需求，推动细分领域调研，为企业量身定做更有竞争力的保险产品。

据了解，首台（套）保险在重庆试点以来，为40余家企业提供风险保障超过42亿元，对促进科技创新发展起到积极作用。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)