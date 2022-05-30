曲哲涵

基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，是稳增长的重要抓手之一。增强PPP对基础设施建设的“拉动力”，不仅要继续“提量”，还要进一步突出“提质”的要求

不久前召开的中央财经委员会第十一次会议强调，要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行，引导社会资本参与市政设施投资运营。作为推动公共服务供给侧结构性改革的重要手段，政府和社会资本合作模式（PPP）将在加强基础设施建设中进一步发挥作用。

全国PPP综合信息平台管理库最新统计显示，2014年以来，累计入库项目10282个，投资额16.4万亿元；签约落地项目7772个，投资额12.9万亿元，投资领域包括能源、交通运输、市政工程、养老、教育等多个领域，既有打基础、促发展的“大工程”，也有惠民生、补短板的“小项目”，PPP模式已成为我国稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要举措。

基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，是稳增长的重要抓手之一。一直以来，基础设施建设也是PPP的重要发力方向。目前PPP管理库内投资额前五位的基建领域投资合计占总投资额的84.7%。未来，增强PPP对基础设施建设的“拉动力”，不仅要继续“提量”，还要进一步突出“提质”的要求。

加快完善顶层设计，促进PPP模式规范发展。当前PPP项目在运行管理中，仍然存在政出多门、衔接不畅等问题，制度性交易成本偏高。税收、土地、资产管理、产权交易等配套政策仍不健全。应加快相关立法工作，构建和完善基础设施项目价格形成机制、市场回报机制、投资平衡机制，解决基础设施行业长期可持续发展的问题，健全基础设施项目长期资金筹措、财政投入和项目融资的配套政策。

持续优化营商环境，确保PPP模式阳光运行。作为创新政府投融资的一种方式，PPP旨在提升财政资金的使用效益，必须杜绝假借政府和社会资本合作举借政府债务等违法违规行为。要加大信息公开力度，提高绩效评价约束力，将项目运行全过程置于“阳光”之下，既遵循市场竞争规律优胜劣汰，也要秉持“提升公共服务效率”的目标导向，追求经济效益、社会效益、生态效益、安全效益等统一的综合效益最大化，实现政府有为、市场有效，推动PPP事业可持续发展。

进一步为地方提供智力、技术支持。由于PPP项目履约周期长，复杂性较高，一些地方政府缺乏专业管理经验，影响项目潜在参与方的稳定预期。对此，财政部门在强化监管、守好安全“红线”的同时，应强化对地方的工作指导和智力、技术支持。比如，加强与科研院校的合作，增强国内人才培养和行业智库建设，鼓励金融机构拓宽PPP项目融资渠道，规范对咨询机构、专家等第三方管理。各地政府也应简化审批流程、提供支持服务、做好信息公开等优化服务，推动PPP项目各参与方形成联动、共赢、可持续发展的PPP生态圈。

当前经济下行压力加大，应努力用好PPP这一成熟融资模式，通过发挥政府资金的杠杆作用，撬动社会资本加大投入，促进公共服务领域供给提质增效，更好发挥投资对稳增长的关键作用。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)