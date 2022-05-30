图为日前亮相国际显示周的京东方P0.9 Mini LED显示产品。

曾小妍摄影报道

经过多年持续攻关，京东方（BOE）日前自主研发出新一代显示产品——玻璃基主动式P0.9 Mini LED（次毫米发光二极体）显示屏。

据京东方相关负责人介绍，P0.9 Mini LED的峰值亮度高、对比度强，不仅具有低功耗、亮度均一、健康护眼等优势，还可实现任意尺寸拼接。作为Mini LED技术领军企业，京东方还开发出系列Mini LED显示产品，通过搭载玻璃基Mini LED背光及相关技术，大幅提升了显示效果，将持续引领商业显示、体育赛事、游戏电竞、高端电视应用的新潮流。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)