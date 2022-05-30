近日，江苏省宿迁市宿豫区为企业协调解决交通运输、人员返岗、要素保障等问题，减轻企业负担，畅通经济循环，科学有序推动区内工业企业全面复工复产。图为宿豫高新技术开发区一家公司生产车间内，工人在生产汽车导航芯片订单产品。

马海峰摄（人民视觉）

本报北京5月29日电 （记者王政）记者从日前工信部召开的提振工业经济电视电话会议上获悉，伴随着复工进度明显加快，5月份，有关数据显示工业经济有企稳向好迹象。截至5月25日，1722家部级“白名单”企业复工率达92%，上海5872家“白名单”企业整体复工率达到75.4%，吉林监测的重点企业全部复工。

数据显示，5月14日至20日，全国工业集聚区用工指数为94.7，环比上升0.8个点，比4月平均值高0.8个点。5月第三周（16日至23日），日均货车流量环比增长4.98%，日均货运量环比增长6.55%，长三角港口集装箱吞吐量也有所增长。

会议强调，保链稳链是提振工业经济的重中之重，要聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工作力度，积极稳妥有序推进复工达产。指导企业在疫情防控条件下稳定生产，建立完善闭环管理预案，加快提升稳产达产水平。持续实施好重点企业“白名单”制度，动态调整“白名单”企业范围，加快省级“白名单”企业区域互认，协同保障生产要素供应。针对汽车、集成电路、装备制造、生物医药等重点行业，发挥产业链供应链畅通协调平台作用，强化上下游衔接服务，全力打通堵点卡点。加强长三角、珠三角、京津冀等重点区域跨省市协调。此外，要把帮扶中小企业放在更加突出位置，坚持政策惠企、服务助企、环境活企，千方百计帮助中小企业渡过难关，实现平稳健康发展。

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