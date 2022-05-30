本报记者 邱海峰 徐佩玉

支持境外机构投资者直接或通过互联互通投资交易所债券市场、对于拟备案机构及已备案机构的新增产品无需再逐只产品备案、银行间债券市场结算代理与托管银行模式并行……日前，中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布联合公告，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放。人民银行有关负责人表示，下一阶段，将持续优化各项制度安排，完善风险防范机制，为境内外投资者提供更加友好、便利的投资环境。

入市的境外机构投资者超1000家

近年来，中国债券市场对外开放取得积极进展。人民银行数据显示，截至今年4月末，中国债券市场余额为138.2万亿元人民币，自2016年起稳居世界第二，共有1035家境外机构投资者进入中国债券市场，总持债规模为3.9万亿元人民币，较2017年末增长了225%。

规模增加，结构也在优化。在增持境内人民币债券的境外投资者中，境外中央银行以长期配置人民币资产而非短期盈利为目标，投资具有内在的稳定性。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，当前，各国经营管理储备资产时，在满足储备充足性和流动性的情况下，积极进行多元化投资。一个表现是境外央行配置人民币债券需求持续增大，一直以来都是增持境内债券的主力。截至今年3月末，境外央行投资中国债券的规模占外资总持有量的58%。

与全球债券指数对接方面，彭博、摩根大通和富时罗素等3家国际债券指数供应机构均已将中国债券纳入其主要债券指数。王春英介绍，中国债券相继纳入全球三大债券指数，带来了相对稳定的跟踪指数配置型资金。而且，富时罗素全球债券指数宣布纳入中国国债后，目前还处于分阶段扩容过程中，这将继续新增相关的全球配置资金。

“总的看，近年来中国债券市场改革开放政策不断推出，持续提升投资者投资国内债券的便利性，吸引了大量境外资金流入。”王春英说。

投资范围扩展到交易所债券市场

人民银行有关负责人表示，为加强中国债券市场对外开放的系统性、整体性、协同性，人民银行、证监会、外汇局制定了联合公告，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统一资金跨境管理。

具体来看，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。

入市程序方面，境外机构投资者以法人身份入市。对于拟备案机构及已备案机构的新增产品，无需再逐只产品备案。对于已备案的产品，在银行间债券市场既可以保留现有债券账户，也可以归并至法人层面，相关金融基础设施应当提供非交易过户服务。

入市的境外机构投资者可以持相关备案证明文件等材料申请开立证券账户后直接投资交易所债券市场，交易所市场合格境外投资者托管行资质名单可通过证监会网站查询，也可以通过互联互通方式投资交易所债券市场。两种方式均无需另行办理备案或审批手续。

公告还明确，银行间债券市场结算代理与托管银行模式并行，供境外机构投资者自主选择。其中，结算代理模式下，境外机构投资者可以与结算代理人自主协商以何种方式约定双方权利义务安排，并到中国人民银行认可的债券登记结算机构开立债券账户。人民银行上海总部不再要求提交结算代理协议。托管银行模式下，境外机构投资者可以直接或通过其境外托管银行，委托符合条件的境内托管银行进行债券托管。

中国债券有较强投资价值

公告自今年6月30日起施行。人民银行表示，公告是深入推进中国债券市场制度型开放的重要一步，有利于健全多元化投资者队伍，提升债券市场的流动性与稳健性，有利于扩大资本项目流入，更好地促进国际收支平衡。

王春英表示，中国债券在全球范围内有比较强的投资价值。这既体现在便利的债券市场开放政策，也体现在投资回报稳定等方面。

看投资回报，2018—2021年，以换算成美元的投资回报计，中国本币国债指数月度回报年化波动率是4.7%，低于美债波动率的6.5%，中国债券回报的稳定性比较高。

看投资选择，2019—2021年，中国本币国债指数与美国国债指数的相关性仅为0.2，可以说基本不太相关。王春英说，中国宏观政策自主性较强，国内经济和政策周期与美国等主要发达经济体并不同步，这有助于人民币资产成为具备独立行情的重要大类资产，人民币国债为全球投资者提供了难能可贵的分散化投资价值。

看投资占比，外资在中国债券市场中占比3%左右，与发达经济体和部分新兴市场国家相比，处于较低水平，有较大的增配空间。

“近年来，境外央行、追踪国际指数的相关资金对人民币资产的配置需求明显上升，近日国际货币基金组织将特别提款权（SDR）中人民币权重由2016年的10.92%提高到12.28%，充分反映了国际社会对中国经济和金融市场发展的认可和信心。”王春英说，从中长期看，中国金融市场将持续对外开放，全球投资者也需要配置中国资产，外资投资中国债券市场的长期趋势不会改变。

(责编：胡永秋、杨光宇)