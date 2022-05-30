原标题：新华全媒+丨上海发布重振经济50条措施 6月1日起取消企业复工复产审批制度

新华社上海5月29日电（记者胡洁菲、袁全）为统筹好常态化疫情防控与经济社会发展，上海市政府29日发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，包括8个方面、50条政策措施。根据行动方案，上海将于6月1日起取消企业复工复产审批制度，同时出台系列政策稳外资、促消费、扩投资。

在29日举行的新闻发布会上，上海市常务副市长吴清介绍，针对复工复产卡点堵点，上海将动态修订复工复产复市疫情防控指引，取消企业复工复产复市不合理限制（6月1日起取消企业复工复产审批制度）。同时，出台扩大企业防疫和消杀补贴范围、建立长三角产业链供应链互保机制、畅通国内国际物流运输通道等政策措施，支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率。

市场主体是经济发展的基础。给市场主体减负，除减免房租外，上海将对符合条件的企业减免房产税和城镇土地使用税，对非居民用户给予3个月应缴水费、电费、天然气费10%的财政补贴，免收3个月单位生活垃圾处理费等。

稳外资方面，上海将建立重点外资企业复工复产专员服务机制，启用重大外资项目线上服务系统，提前启动2022年上海市鼓励跨国公司地区总部发展专项资金申报工作，进一步支持跨国公司在沪设立地区总部和外资研发中心，着力稳定外资企业预期和信心。

促消费方面，上海将以大宗消费为抓手，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性10000元补贴，支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠券，支持文创、旅游、体育产业发展，大力促进消费加快恢复。

扩投资方面，上海将加强城市更新规划编制、政策支持和要素保障，年内完成中心城区成片旧区改造，全面提速零星旧区改造，年内新启动8个以上城中村改造项目。支持扩大企业债券申报和发行规模，将新型基础设施等纳入地方政府专项债券支持范围。

此外，上海还将优化人才直接落户、居转户、购房等条件，吸引和留住各类人才。通过发放一次性补贴、爱心礼包等形式，保障困难群众生活。

(责编：赵竹青、陈键)