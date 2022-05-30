原标题：一个月摘掉眼镜？儿童近视康复治疗市场乱象调查

“如果没有眼镜，近视眼的世界就像打了马赛克；忘了戴眼镜，可能会被人误以为高冷；戴上眼镜，也有各种麻烦事，比如吃火锅时镜片上全是雾……”北京市民刘小丽深切体会到近视之痛，也正因为如此，女儿小芳的视力问题被她视为“头等大事”。

5年前，9岁的小芳被查出近视100度，刘小丽带着她尝试了各种近视治疗方法：中医按摩、护眼贴、3D训练……如今5年过去了，小芳的近视度数不仅没有降下来，反而日渐高涨，达到了375度。

和刘小丽有相似经历与担忧的家长不在少数。国家卫健委数据显示，2020年中国儿童青少年总体近视率达52.7%，小学阶段35.6%，高中阶段80.5%。

一些商家抓住家长的焦虑心理，推出各种各样的治疗近视产品和疗法，而一些使用过的家长直言被“坑”了。

儿童近视康复治疗市场究竟存在哪些乱象？记者近期展开了调查。

治疗近视偏方盛行

价格昂贵收效甚微

“麻烦让一让，叫我了！”挤过人群，刘小丽带着小芳冲进医院的眼科科室。这是前不久的一个普通周末，刘小丽好不容易提前抢到号，带着孩子来治疗视力。眼科科室外挤满了家长和孩子。

小芳9岁那年，在学校的一次常规体检中查出近视，不到100度。刘小丽立刻带着小芳去了医院，医生要求保证户外时间，可刘小丽夫妇因工作繁忙没有好好遵医嘱，结果小芳的近视度数不断上涨。再去看医生时，医生诊断：小芳的近视发展较快，可能是遗传了父母的近视，还与电子设备影响和运动缺失有关——刘小丽和丈夫都有近500度的近视。

为了给小芳治疗近视，刘小丽近年来尝试了不少偏方：中医按摩、护眼贴、3D训练……有些套餐产品每个疗程高达数万元，但使用后收效甚微。

来自河北的小时妈妈告诉记者，9岁的小时近视度数达475度。“平时我们疏忽了视力检查，直到孩子看不清黑板了，一查已经200多度了。后来限制他使用电子产品的频率，也吃了不少叶黄素之类的营养品，但是度数依旧上涨。”后来，经朋友介绍，她带孩子去了一家号称可以治疗近视的康复机构。

“第一次去的时候，孩子连视力表的第一行大字都看不清楚。”小时妈妈回忆，刚开始效果挺好，能看清视力表第三行了，于是买了套餐坚持做下来，没想到后面不仅没进一步的效果，还反弹了，依旧看不清视力表的第一行。

来自湖北的豆豆妈妈也带孩子体验过所谓的按摩治疗。“我们也知道很可能没用，但抱着宁愿试错100次也不愿放过1次机会的心态，没想到做完几次后，孩子的度数反而上升了。”后来，豆豆妈妈带着孩子去医院配了角膜塑形镜，但也只能起到暂时矫正的作用。

近年来，儿童的近视率越来越高，家长们心急如焚。一些商家趁机以治疗近视为由，推出了各种各样的产品和疗法，打出了“孩子的近视一贴就好”“用了这款近视矫正仪，孩子视力提升了”“不用做手术迅速摘掉眼镜”等广告。

北京市民马天影就因为听信了某视力恢复中心“不做手术一个月摘掉眼镜、百分百恢复视力”的宣传，带着孩子踏上了治疗近视之路。

马天影告诉记者，该中心宣传，其使用的治疗仪器是降度镜，已经有上百例成功案例，原理是普通眼镜只会越戴度数越高，而降度镜会越戴度数越低。他花了大价钱买了降度镜，孩子戴了不仅没效果，视力反而有下降趋势，吓得他赶紧停用了。

后来，马天影向该中心咨询工作人员是否具有医师资质，对方没有明确回复，只回答：“用的是物理疗法，不手术”。

“不手术就不需要医师资格，这样的思维在视力恢复治疗机构并不少见。我去过好多家类似的治疗机构，都没有得到答案。”马天影说，“后来不知道什么原因，我咨询过的几家治疗机构都关门了。”

运用话术诱导加盟

成本偏低利润颇丰

记者在调查中注意到，儿童近视治疗市场还出现了苗医、针灸等方法，此类机构正在全国范围内招加盟商。

豆豆妈妈告诉记者，她之前在网上做了许多关于防止孩子度数加深的功课，同时也加了几个近视讨论群。时间一长，她发现这些讨论群“不简单”，“群里那些说自己孩子用了什么什么产品、视力快速恢复的八成是微商”。

记者加入两个近视交流群后发现，不断有群友发布“防治近视经验”帖子。在一个群成员为368人的“儿童近视防控互助驿站”的讨论群中，记者注意到，该群禁止他人发布广告，只能由群主不定时发送护眼产品链接，并分享一些护眼文章。

5月27日，以临近国际儿童节的名义，该群群主推出促销活动，并分享了购买链接。记者点击链接进入店铺后发现，里面有眼镜、眼贴、鱼油、叶黄素以及一些治疗仪等商品。群主给大家推荐的是“防控四件套”，即星趣控镜片+哺光仪+拉远镜+反转拍，整套下来价格是10786元起。

另一个名为“青少年视力防控交流福利群”的讨论群有213名群成员，群主主要推销一种治疗近视的眼贴，不少群成员是该眼贴的加盟商，并号称“国家眼保健师”。

群里，经常有群成员提问：近视不可逆，但为什么用完眼贴能看清1至3行？这时就会有加盟商回应：“我们调理的是裸眼视力，也就是不戴眼镜的视力。近视不可逆说的是屈光度，也就是孩子的度数不可逆。但是不戴眼镜的视力，可调可控可矫正。”

当记者表示有加盟意愿时，立即有多个“保健师”向记者抛出“橄榄枝”。对方介绍称，加盟售卖这款治疗近视的眼贴有两个级别，最高级别是联创级别，需要交20.4万元购买30箱眼贴，每箱单价6800元，共10盒眼贴，每盒眼贴的零售价为3680元。另一个是合伙人级别，购买第一箱眼贴需要花费15800元，第二箱10800元，第三箱到第五箱分别是9800元、8800元和7800元。

“你可以在我们这里进货，然后去拉别的加盟商，你进货后卖给加盟商的差价都归你。”一位“保健师”向记者推销道，“你可以让周围近视的人先试试，有效果后再推广。我们是体验式营销，相信的人都产生收益了，不相信的人度数都在加深。”

当记者问起具体销售方式时，这位“保健师”说道：“只要购买了一箱15800元的眼贴，公司就会立刻教你如何启动市场，怎么铺垫，不久就能挣回一两万元。”

记者在一些社交平台上搜索“近视眼贴”，相关帖子成千上万。在某社交平台，多位网友声称自己通过多管齐下的方式，提高了视力，之后便开始推荐自己使用过的眼贴、眼药水、护眼药片等产品。记者通过私信了解到，其中不少眼贴、眼药水等产品都是从微商或电商店铺购得。

在这些推销的帖子下面，对于同一款治疗近视的眼贴，有人称效果很好，有人却说用了之后眼部有辣辣的感觉，甚至会不停流泪。还有网友说，通过微商渠道购买的同款眼贴，每次拿到手的产品味道不同，颜色也不同。

记者在电商平台了解到，不同的治疗近视眼贴，价格相差比较大，贵的高达16元/对，便宜的低至2元/对，其中有一些甚至是“三无”产品。评论区里，有不少买家反馈“交了智商税”。

此外，记者在网上看到某种能够矫正近视、提高视力的治疗仪，有不少帖子反映：用完这款仪器，孩子的视力有所提升。但记者进入这些账号的主页发现，这些帖子内容全都和仪器推广有关。

记者联系上了该款治疗仪的代理商“曹老师”，对方声称自己的孩子就是用了公司的仪器，结合线下门店的按摩护理，视力从4.7恢复到5.1。

“7888元一台，孩子用完后1个月内裸眼视力提高了2至5行。”曹老师随后建了一个包括记者和公司西安总部工作人员“程总”在内的群聊。据程总介绍，这款治疗仪已经取得了国家专利，公司的眼部护理技术运用7大学科，结合眼按摩技术、眼放松技术、阿尔法脑波技术和眼训练技术，安全高效地矫正视力。

既然要用到如此多的技术手段，治疗仪操作者是否需要有相关资质？曹老师解释说：“治疗师对学历没有要求，只要加盟就可以进行培训，培训大约一周后，就可以自己在线下开店。”

“我们公司有线上的平台，经常会有直播，大家都是在线上平台下单，然后去线下的店面取货。”曹老师介绍，加盟不需要交加盟费，但是要向厂家交押金，押金的金额取决于店面所在的区，地级市的区24万元，县级市的区12万元，押金5年后退还。

培养科学用眼习惯

适量增加户外活动

“早点用，不后悔。”不少治疗近视或防控近视产品中的这句广告词戳中了一些家长的心。一位家长告诉记者：“一近视就是一辈子的事情，如果可以治，什么方法都愿意试一下。”

5月26日，中国消费者协会官网发布提示，提醒广大儿童青少年及家长们勿轻信所谓的治疗近视广告，近视防控抓早抓小是关键，科学用眼加上适量的户外活动才是“良药”。

中消协提示称，有一些中药药敷、耳豆、按摩等针对儿童青少年近视的康复干预产品和服务，以及苗医、针灸、特效眼镜等看似科学的治疗视力的方法，有些消费者在试用或者初次接受服务后，可能会有一些“效果”。但它们都是通过放松神经肌肉来缓解因眼疲劳而产生的一些症状，其实近视依然存在。

“近视仪也是没用的。”一位来自北京某知名眼科医院的眼科医生告诉记者，对青少年来说，一般分成假性近视和近视，假性近视主要由于长期不良用眼习惯诱发，一般很少超过200度，持续发展就会变成真近视。假性近视能够通过休息、纠正不良用眼习惯来恢复，目前市场上各种治疗假性近视的方法、仪器，有没有具体确切的疗效，需要进一步验证。

实际上，近年来，聚焦提高儿童青少年视力健康水平，国家相关部门连续出台多部文件，其中包括引导学生自觉爱眼护眼、减轻学生学业负担、强化户外活动和体育锻炼、科学规范使用电子产品等。

教育部近日发布《全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)经验做法推广清单》，介绍了142个试点县的做法。比如北京市怀柔区等地的做法是：增加学生户外活动、课外活动和体育活动时间，落实每天校内、校外各一小时、阳光体育一小时等体育活动要求。山区学校开展“远山行”课程，带领学生走进大自然等。

“对于家长来说，与其急功近利地去寻找视力矫正产品，不如努力培养孩子科学用眼、爱眼护眼的良好习惯。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说，家长应该将视力健康纳入素质教育，把课余时间真正还给孩子，让他们走进大自然、远离电子产品。（记者 赵丽 实习生 谭兰惠）

(责编：赵竹青、陈键)