原标题：多国学者呼吁进一步发挥RCEP在全球经济复苏中的作用

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效近5个月，面临全球政治经济格局深刻变化。29日在海口举办的RCEP区域发展媒体智库论坛上，多国学者呼吁各成员国加快开放，坚定推进RCEP进程，进一步发挥其在全球经济复苏中的重要作用。

今年以来，俄乌冲突、美国启动“印太经济框架”等影响世界格局。“在全球经济衰退的概率明显增大的情况之下，经济一体化的作用更加珍贵。”中国商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平说，RCEP使全球供应链更加紧密衔接，让各国获得新的增长动能，更好抵御当前的风险。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，RCEP实施以来，有效为中间产品创造单一市场，“RCEP为东盟国家创造了更多的就业机会、更高的GDP增速和更快的减贫速度”。

亚洲新闻联盟秘书长帕纳·简沃热坦言，当前经济全球化受阻，地区化、国家化抬头，让RCEP站在十字路口，“这要求各国确保合作框架能够产生共赢的成果，还要建立具有透明度的机制来减少地缘政治的挑战”。

中国(海南)改革发展研究院院长、中国特色自由贸易港研究院院长迟福林说，高水平实施RCEP，不仅对区域经济一体化与区域经济增长产生决定性影响，也将促进全球经济再平衡。他呼吁各国在高水平开放中，优化RCEP区域产业链供应链价值链。

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)是当今世界高标准的自由贸易协定。韩国中央大学国际关系研究生院特聘教授安忠荣建议，RCEP应当尽快与CPTPP达成战略融合，中国的高标准改革则是二者趋同的关键。

在RCEP实施过程中，媒体能够承担何种角色？与会媒体代表认为，各成员国媒体不仅要瞄准宏观层面的政策、成果、数据、项目等，还要聚焦从协定受益的广泛人群。

专家建议，应进一步加强海南自贸港在RCEP中的作用。“海南既具有面向东盟最前沿与地处RCEP中心以及背靠超大规模中国内地市场等优势，也具有最高水平开放政策与制度优势。”迟福林建议将海南打造成为中国与东盟经贸合作的自由经济区、公共卫生与健康合作示范区、蓝色伙伴关系核心区以及全面人文交流特区。(记者 王子谦)

(责编：赵竹青、陈键)