原标题：上海重振经济：拿出“真金白银”助企纾困 “缓免减退补”为企减负

上海29日出台《上海市加快经济恢复和重振行动方案》(以下简称《行动方案》)。该《行动方案》包括八个方面、五十条政策措施，全力助企纾困、复工复产复市、稳定三大需求(稳外资、稳外贸、促消费投资)、强化支撑保障。

中共上海市委常委、常务副市长吴清29日指出，政府要有效作为，尽最大努力拿出“真金白银”为企业纾困解难，帮助企业渡过难关，缓解燃眉之急，留住“青山”。

吴清说，接下来，最关键的是要抓好落实落地，为企业送去实实在在的助益。我们期待，通过政策助力和企业自身的努力，各类市场主体都能够有序复工复产复市，尽快恢复元气，重新焕发生机和活力。

上海市经济信息化委主任吴金城指出，上海将通过全面推进复工复产、落实好各项惠企举措、加快重大产业项目投资落地等，加速恢复产业链供应链正常运转，提升上海产业链、供应链竞争力。

上海市政府副秘书长、上海市发展改革委主任华源说，本轮《行动方案》提出的政策措施叠加3月底上海市政府出台上轮“21条”政策，预计全年将为市场主体减负各类资金规模达3000亿元(人民币，下同)。

华源介绍，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水陆铁路运输5个特困行业，阶段性缓缴养老、失业和工伤保险费单位缴纳部分，上海将医疗保险费也纳入缓缴范围；通过物业业主让一点、市区财政补一点、“房土两税”减一点，努力放大房租减免政策效应。在已出台的制造业、科学研究和技术服务业等6个行业企业的存量留抵税额全额退还、增量留抵税额按月全额退还基础上，上海将在更多行业实施增值税存量和增量全额留抵退税。

据悉，上海将聚力支持疫情防控期间的稳岗就业，对不裁员、少裁员的困难行业企业，上海给予每人600元人民币一次性稳岗补贴，每户企业补贴上限300万元；对招录登记失业三个月以上人员或上海市2022届高校毕业生的用人单位，按每人2000元给予一次性吸纳就业补贴。

根据《行动方案》，上海将以大宗消费为抓手，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，阶段性减征部分乘用车购置税；对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性10000元补贴，支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠券等以大力促进消费加快恢复。（陈静）

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