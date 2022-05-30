雄安发放5000万元数字人民币消费补贴支持服务业发展
2022年05月30日08:56 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：雄安发放5000万元数字人民币消费补贴支持服务业发展
河北雄安新区管理委员会29日举办“促消费·惠民生”支持服务业发展措施启动仪式。据悉，为支持服务业发展，雄安新区将通过发放近5000万元数字人民币补贴，鼓励和扩大消费。
在雄安新区，数字人民币的应用日趋广泛，此次数字人民币补贴支持雄安新区餐饮店达300家，商超达1200家。
河北雄安新区管理委员会副主任吴海军表示，雄安新区这次助企纾困政策与数字人民币使用试点紧密结合起来，所有补助全部采取数字人民币红包发放，流程少，操作便捷，不仅可以推动数字人民币在雄安新区深度应用，而且可以更加方便民众、方便企业。
“考虑到新区不少居民已经或即将喜迁新居，我们专门设置了家电和家具补贴，每人最高可领取补贴1000元(数字人民币)。”吴海军说。
据中国人民银行雄安新区营业管理部党委副书记、常务副主任田军华介绍，雄安新区作为全国第一批数字人民币试点地区之一，自2019年试点开展以来，数字人民币应用于新能源汽车充电桩物物支付、公交双离线支付、光伏发电智能结算等场景均实现全国首创，安新县老河头数字人民币特色小镇、容城县罗萨大街数字人民币特色街区建设日趋完善。
截至目前，雄安新区已累计开立各类数字人民币收单场景超1.8万个，个人钱包超150万个、对公钱包超30万个，数字货币在雄安新区试点应用的广度和深度得到显著提升。(记者 崔涛)
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 长征五号B遥三火箭运抵发射场 将发射中国空间站“问天”实验舱
- 人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，执行“问天”实验舱发射任务的长征五号B遥三运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于2022年5月29日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征五号B遥三运载火箭将与先期运抵的“问天”实验舱一起开展发射场区总装和测试工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注