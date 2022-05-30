原标题：雄安发放5000万元数字人民币消费补贴支持服务业发展

河北雄安新区管理委员会29日举办“促消费·惠民生”支持服务业发展措施启动仪式。据悉，为支持服务业发展，雄安新区将通过发放近5000万元数字人民币补贴，鼓励和扩大消费。

在雄安新区，数字人民币的应用日趋广泛，此次数字人民币补贴支持雄安新区餐饮店达300家，商超达1200家。

河北雄安新区管理委员会副主任吴海军表示，雄安新区这次助企纾困政策与数字人民币使用试点紧密结合起来，所有补助全部采取数字人民币红包发放，流程少，操作便捷，不仅可以推动数字人民币在雄安新区深度应用，而且可以更加方便民众、方便企业。

“考虑到新区不少居民已经或即将喜迁新居，我们专门设置了家电和家具补贴，每人最高可领取补贴1000元(数字人民币)。”吴海军说。

据中国人民银行雄安新区营业管理部党委副书记、常务副主任田军华介绍，雄安新区作为全国第一批数字人民币试点地区之一，自2019年试点开展以来，数字人民币应用于新能源汽车充电桩物物支付、公交双离线支付、光伏发电智能结算等场景均实现全国首创，安新县老河头数字人民币特色小镇、容城县罗萨大街数字人民币特色街区建设日趋完善。

截至目前，雄安新区已累计开立各类数字人民币收单场景超1.8万个，个人钱包超150万个、对公钱包超30万个，数字货币在雄安新区试点应用的广度和深度得到显著提升。(记者 崔涛)

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