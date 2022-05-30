原标题：谱写全面振兴新篇章

党的十八大以来，习近平总书记两次到辽宁考察、两次在全国两会期间参加辽宁代表团审议，为辽宁振兴发展把脉定向，擘画未来。

牢记总书记的殷殷嘱托，辽宁滚石上山、爬坡过坎，谱写全面振兴、全方位振兴的新篇章。

“要把国有企业作为辽宁振兴的‘龙头’”

2017年3月7日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时指出，要把国有企业作为辽宁振兴的“龙头”。

有“共和国工业长子”之称的辽宁，集聚着一批关乎国家产业安全、国民经济命脉的大型国企。由于体制机制僵化、历史包袱沉重等因素，不少国企一度步履维艰。

国企改革事关东北振兴大计，是辽宁必须回答好的时代课题。

2013年8月、2018年9月，习近平总书记两次到辽宁，深入国企考察调研，围绕国企改革作出一系列重要指示。沿着总书记指引的方向，辽宁国企改革驶入“快车道”、挺进“深水区”。

中国石油辽阳石化公司是20世纪70年代国家建设的四大化纤基地之一，“织出”了中国第一块“的确良”。

2018年9月，习近平总书记来到辽阳石化考察。得知企业通过调结构、抓创新，结束了连续12年的亏损，总书记高兴地说：“希望你们再接再厉，一以贯之，砥砺前行，作为共和国的‘种子队’，打出更好的成绩！”

“几年来，我们一手抓技术创新，一手抓三项制度改革，产品结构不断优化，干部职工积极性大为提高，经营效益持续向好。”辽阳石化党委书记李贵合说，今年4月，企业实现利润4.16亿元，单月盈利创历史最好成绩。

改革才有活路，改革才有出路。

近年来，辽宁力推三项制度改革，475家省属各级企业与1406名经理层成员全部签订任期制合同和契约，省属企业2910名管理人员实现竞争上岗……

改革不能只是小修小补，要敢于在体制机制上动刀子。

2021年，“央地混改”模式蹚出新路，鞍钢、本钢两大钢企成功重组；2019年，招商局集团入主大连港、营口港，推进辽宁省港口资源整合；2017年，东北特钢引入战略投资者沙钢集团，企业重新焕发生机活力……

改革，让许多老国企重生。

一度因连续亏损陷入司法重整的沈阳机床，今年一季度实现扭亏为盈。公司副董事长李文华说：“中国通用技术集团重组企业后，体制机制焕然一新。我们正在经历从‘止血’到‘造血’的根本性转变。”

改革一子落，发展满盘活。

2021年，辽宁国企交上一份这样的答卷：规模以上工业增加值比上年增长4.6%，其中国有及国有控股企业增加值增长8.7%。

“尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局”

“工业一柱擎天，结构单一”，曾是制约辽宁振兴发展的痼疾。如何突破？

习近平总书记2018年9月在沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会时明确要求，依靠创新把实体经济做实、做强、做优，坚持凤凰涅槃、腾笼换鸟，积极扶持新兴产业加快发展，尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。

牢记总书记重要指示，辽宁以“三篇大文章”为抓手，打出一套结构调整的“组合拳”。

——改造升级“老字号”。

2013年8月，习近平总书记考察沈阳鼓风机集团等企业时指出，要发展集战略性新兴产业和先进制造业于一身的高端装备制造业，培育新兴装备制造产业集群。

“不迈向高端，就没有出路。”沈鼓集团董事长戴继双说，我们把技术创新作为头等大事，攻克900多项科研攻关课题，一批拳头产品相继问世。

向改革要动力、向创新要活力、向市场要潜力，辽宁一大批“老字号”企业如今活力满满。全省推进智能制造重点项目，企业生产效率平均提升21.2%，运营成本平均降低15.6%。

——深度开发“原字号”。

走进鞍钢，炉火正旺，车流不息。今年一季度，集团利润总额、净利润同比分别增长13.2%、13.29%，均创历史同期最高水平。

效益向好的背后是产业结构的优化升级。川藏铁路极寒条件钢轨、超大型集装箱船止裂钢、深海高应变管线钢……近年来，鞍钢集团一系列高端产品广泛应用在高铁、海洋装备、核电等领域，真正叫响了“国字号”品牌。

在供给端不断发力，辽宁“原字号”向中高端稳步迈进：

淘汰落后，全省持续取缔“地条钢”企业，清理劣质煤矿；迈向“精细”，全力推进11类45个精细化工产品产业化，2021年化工精细化率同比提高2.1个百分点；求新求变，异戊橡胶等一批新材料实现产业化……

——培育壮大“新字号”。

作为我国软件行业领先企业，东软集团2021年自主软件、产品及服务新签合同额首次跨越百亿元大关。

“创新是企业抵御风险挑战的最好防护服。”东软集团董事长刘积仁说，搞创新、做研发，不能打快拳、赚快钱，要顶得住诱惑，十年磨一剑。

“老字号”是基础，“原字号”是优势，“新字号”则是未来。

近年来，为培育壮大“新字号”企业，辽宁创新省本级财政科技资金使用，以1∶1的比例吸引社会资本；设立“科技成果转化天使投资基金”，为创新型企业发展助力。截至目前，全省高新技术企业突破8000家，科技型中小企业突破14000家。

“以优化营商环境为基础，全面深化改革”

营商环境之弊，曾是辽宁振兴发展之痛。“以优化营商环境为基础，全面深化改革”——习近平总书记为辽宁把脉开方。

习近平总书记的明确要求，廓清了广大干部群众的认识：振兴不是仅靠上几个大项目就能实现的，重振雄风必须重塑环境。

牢记总书记嘱托，辽宁牵住营商环境这个“牛鼻子”，倒逼全面深化改革向纵深推进，着力破除体制机制的痼疾。

沈抚改革创新示范区政务服务大厅内，秩序井然。办理开办企业手续只需两个小时，工程建设项目审批28个工作日办结，所有事项审批效率提升94.2%……

“对该办能办的，我们不讲条件马上办。对该办难办的，我们千方百计去办。”沈抚改革创新示范区行政审批局局长王鹤锦说。

“千方百计去办”，是辽宁营商环境变化的一个缩影。

近年来，一系列改革措施在辽宁渐次推开——

用好“法”的力量，制定规范营商环境省级法规，成立专门监督机构；做好“简”的文章，省级政务办理全部实现“一网通办”，多地开展不见面审批改革试点；抓好“快”的服务，一般性企业开办手续办理时间压缩至1个工作日以内……

大刀阔斧的制度性改革，增强着市场对辽宁的投资信心。今年一季度，全省新登记各类市场主体16.57万户，同比增长27.73%。

良好的营商环境，离不开清朗的政治生态和务实高效的干部作风。

2013年8月,习近平总书记在辽宁考察时强调，着力改进干部作风，是应对复杂矛盾、做好当前各项工作的重要保证。

“优化营商环境，政治生态是根本，作风建设是保障。”辽宁省纪委监委党风政风监督室主任胡哲说，近年来，全省纪检监察部门以“硬约束”提升营商环境“软实力”，为辽宁振兴发展提供了有力保障，让新风正气不断充盈。

（记者曹智 徐扬 汪伟 邹明仲）

（新华社沈阳5月29日电）

(责编：赵竹青、陈键)