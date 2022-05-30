原标题：帕金森病诊断生物标志物面世

日本神户大学和广岛大学的科学家成功开发出一种生物标志物——药物代谢酶细胞色素P450，只需30毫升血清样本，就有可能快速、廉价地诊断出帕金森氏病。最新发现有助弄清楚导致该疾病的分子机制并催生出帕金森病新疗法。研究成果近日发表于《科学报告》杂志。

帕金森病是世界上第二常见的神经退行性疾病，对患者生活质量有重大影响，60岁以上人口的1%至2%可能会受其影响。目前，科学家们还没有找到针对该疾病的简单诊断方法以及治愈疗法，因此，早期发现对于阻止其恶化及相关药物的研发至关重要。科学家们正在开发各种生物标志物，包括最新发现的P450。

药物代谢酶细胞色素P450不仅可以代谢药物，还可以作为各种物质氧化的催化剂。科学家已经知道，P450在体内的表达随各种疾病的发生而变化，这种变化会影响患者体内相关代谢物的数量和质量。为此，日本研究团队首次将“P450抑制试验”用于诊断帕金森病。

在此项试验中，12种不同的人类P450分别与血清样品和荧光底物混合以引起反应。这些血清代谢物会抑制P450介导的荧光底物氧化。由于健康个体和患者血清中P450相关代谢物的数量和质量存在差异，通过观察某些P450中与疾病发病介导的改变相关的抑制率，研究人员可以将患有特定疾病个体和健康受试者的血清样本区分开来。当对健康个体的血清进行分析时，P450与荧光底物反应生成荧光物质，但对患者血清进行检测时，反应不同，因此获得的荧光值会发生变化，“P450荧光抑制试验”可以通过检测这些变化来确定患者是否罹患帕金森病。

研究人员对帕金森病模型大鼠和人类帕金森病患者开展了“P450抑制试验”，结果表明，对于模型大鼠和人类受试者，将健康个体和帕金森病个体分开的准确率为85%—88%。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)