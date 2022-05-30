贾立君 李 欣

原标题：我国信息通信业迎来由大向强的跃升

“我国信息通信业已经成为国民经济的战略性、基础性、先导性行业，在从小到大的基础上，迎来由大向强的跃升。”5月17日在内蒙古自治区呼和浩特市举办的2022年世界电信和信息社会日大会上，工业和信息化部副部长张云明说。

党的十八大以来，我国信息通信业取得了历史性成就，有效满足了广大人民对美好生活的向往，有效驱动实体经济数字化、网络化、智能化转型升级，有效支撑国家治理体系和治理能力现代化水平提升，有效推动了经济社会高质量发展。

网络规模全球领先 产业体系日臻完善

目前，我国已建成5G基站近160万个，建成全球规模最大的移动宽带和光纤网络，网络规模全球领先。

统计表明，我国光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%，固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级。网络架构持续优化，打造了“全方位、立体化”的网络布局，网络质量达到甚至优于欧美发达国家水平。

网络能力演进升级，IPv6普及应用达到国际先进水平。截至2022年3月，我国IPv6活跃用户数占全部网民数的63.01%，已申请的IPv6地址资源位居世界第一。云网协同、算网融合持续演进，算力、算法、数据协同的一体化数字基础设施体系加快构建。

技术产业更加成熟壮大，重点领域实现世界领先。在关键技术创新方面，我国从“3G突破”“4G同步”，走向“5G引领”；5G芯片、移动操作系统等关键核心技术与国际先进水平差距持续缩小，我国企业声明的5G标准必要专利数量保持世界领先。

产业体系日臻完善，新兴领域跻身一流。据介绍，我国通信设备、智能终端、计算机等产业链竞争力明显增强，光通信设备、国产智能手机占据全球半数份额，带动处理芯片、存储芯片、显示屏等上游环节协同突破，产能、营收和利润保持世界领先。

创新应用深度覆盖 数字便民普惠共享

“我国已形成全球最大、最活跃的数字服务市场。”张云明说，创新应用更加广泛深入，生活生产实现深度覆盖，消费领域拓展了数字生活新空间。

其中，我国电子商务销售额全球占比从2012年的8%提升至2021年的57%，成为全球最大市场；2021年，我国移动支付金额达到527万亿元，较2012年增长了227倍。5G应用涵盖交通、医疗、教育、文旅等诸多生活领域。

生产领域催生数字经济新动能。工业互联网创新发展战略深入实施，从无到有建成网络、平台、安全三大体系，走出一条“建设与应用相协调、发展与安全相统筹、补课与创新相并行”的中国特色发展道路，迈入全球前列。工业互联网已应用于45个国民经济大类，涵盖研发设计、生产制造、营销服务等各个环节，产业规模迈过万亿元大关。

近年来，我国连续组织实施了7批电信普遍服务试点工作，累计支持全国13万个行政村光纤网络建设和6万个农村4G基站建设，目前行政村通宽带比例提升到100%，贫困地区通信难问题得到历史性解决，数字便民实现普惠共享。

与此同时，科技适老成效显著，10余项适老化标准规范相继出台，375家老年人常用的网站、App均推出适老助老功能，基础电信企业“老年人一键呼入人工客服”服务超1亿人次。

综合实力快速提升 深化合作造福世界

张云明说，我国信息通信业行业管理水平持续提升，下一步全行业将融入经济社会发展各领域。

在基础设施建设方面，仍将统筹谋划、适度超前，系统化推进5G、千兆光网、数据中心建设，深化数网融合、算网融合和云边协同发展，提升覆盖深度和广度，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

同时，将加快推进工业互联网提档升级；进一步提升数字惠民水平。特别是要深化电信普遍服务，继续面向农村脱贫户实施精准降费，拓展农村网络应用新业态新模式，助力乡村振兴；深入推进信息无障碍建设，实施适老化改造升级行动，助力老年人、残疾人等重点群体共享便利数字生活；响应群众“急难愁盼”，完善App全链条监管体系，纵深推进App侵害用户权益专项整治，切实加强用户个人信息保护；开展信息通信服务感知提升行动，持续提升5G服务质量。

会上，国际电信联盟秘书长赵厚麟通过视频致辞时说，当今世界，人类和技术的发展正处于一个转折点。在新冠肺炎疫情期间，全世界目睹了数字技术的能力及其改变我们未来的方式。从5G到物联网、人工智能和云计算，诸多领域的新兴数字技术正在突破可能的边界，与之前的其他突破性技术一样，它们将对人类和地球的未来产生深远影响。

“深化国际开放合作，拓展发展空间。”张云明表示，在5G/6G发展、工业互联网创新、数字鸿沟弥合等重点领域，我国仍将加强与国际的合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，共建网络空间命运共同体，让数字化发展成果更好地造福人民、造福社会、造福世界。

(责编：赵竹青、陈键)