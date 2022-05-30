人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

以创意 助公益 2022全国公益广告大赛

2022年05月30日09:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

 

　　主办单位

　　中央文明办、人民日报社、教育部、应急管理部

　　

　　2022.6.1—2022.8.15

　　http://gygg.jintai.com.cn/

　　

　　征稿主题

　　（一）社会主义核心价值观。包括但不限于“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”等主题。

　　（二）精神文明创建。包括但不限于创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等精神文明主题和弘扬社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明上网等社会文明新风主题。

　　（三）弘扬中华优秀传统文化。包括但不限于非遗保护与传承、弘扬中华民族传统美德等主题。

　　（四）乡村振兴。包括但不限于推进城乡融合发展、美丽乡村、乡风文明等主题。

　　（五）低碳行动。包括但不限于环境保护、节能减排、绿色出行、垃圾分类等主题。

　　（六）生物多样性。包括但不限于保护物种和遗传、保护生态多样性、建设人与自然和谐共生的现代化等主题。

　　（七）中国特色志愿服务。包括但不限于弘扬志愿者精神，提倡志愿服务，传播志愿文化等主题。

　　（八）生产生活安全。包括但不限于弘扬安全文化，传播安全理念，科普应急安全常识，消防安全和应急救援处置，防范各类安全风险，消除事故隐患，共建共享美好家园等主题。

　　（九）防灾减灾救灾。包括但不限于传播防灾减灾理念，科普应急避险和自救互救知识技能，减轻灾害风险，守护美好生活等主题。

　　（十）关爱妇女、儿童、老年人、残疾人等主题。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月30日 12 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
长征五号B遥三火箭运抵发射场 将发射中国空间站“问天”实验舱
　　人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，执行“问天”实验舱发射任务的长征五号B遥三运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于2022年5月29日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征五号B遥三运载火箭将与先期运抵的“问天”实验舱一起开展发射场区总装和测试工作。…
自然资源部启动地质灾害防御Ⅳ级响应 66名专家分赴各地指导防御
　　人民网北京5月29日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，5月29日08时，自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警：5月29日08时至30日08时，浙江西部、安徽南部、江西东北部、广西东部、贵州南部、新疆西部局部发生地质灾害的风险较高（黄色预警）；浙江西部局部、安徽南部局部、江西东北部局部、贵州西南部局部发生地质灾害的风险高（橙色预警）。 当前，我国南方地区陆续进入主汛期，江南、华南、西南等地已经遭遇多次强降雨过程，接连发生贵州织金、四川荣县、福建武平等多起地质灾害。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部