主办单位

中央文明办、人民日报社、教育部、应急管理部

2022.6.1—2022.8.15

http://gygg.jintai.com.cn/

征稿主题

（一）社会主义核心价值观。包括但不限于“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”等主题。

（二）精神文明创建。包括但不限于创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等精神文明主题和弘扬社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明上网等社会文明新风主题。

（三）弘扬中华优秀传统文化。包括但不限于非遗保护与传承、弘扬中华民族传统美德等主题。

（四）乡村振兴。包括但不限于推进城乡融合发展、美丽乡村、乡风文明等主题。

（五）低碳行动。包括但不限于环境保护、节能减排、绿色出行、垃圾分类等主题。

（六）生物多样性。包括但不限于保护物种和遗传、保护生态多样性、建设人与自然和谐共生的现代化等主题。

（七）中国特色志愿服务。包括但不限于弘扬志愿者精神，提倡志愿服务，传播志愿文化等主题。

（八）生产生活安全。包括但不限于弘扬安全文化，传播安全理念，科普应急安全常识，消防安全和应急救援处置，防范各类安全风险，消除事故隐患，共建共享美好家园等主题。

（九）防灾减灾救灾。包括但不限于传播防灾减灾理念，科普应急避险和自救互救知识技能，减轻灾害风险，守护美好生活等主题。

（十）关爱妇女、儿童、老年人、残疾人等主题。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 12 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)