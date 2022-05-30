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2022全国公益广告大赛正式启动

2022年05月30日09:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月29日电  （记者曹树林）由中央文明办、人民日报社、教育部、应急管理部联合主办，人民日报社政治文化部、人民日报传媒广告有限公司承办的“2022全国公益广告大赛”正式启动。2022北京冬奥会金牌获得者任子威受邀担任本届大赛的形象大使。

　　本届大赛的主题是“以创意  助公益”，旨在推动优秀公益广告创作，以公益广告精品引导社会关注关切，传递温暖温情，弘扬时代新风，培育文明风尚，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

　　大赛面向全国征集公益广告作品，政府、企业、机构、院校、团队或个人均可报名参赛。征集作品主题涵盖社会主义核心价值观、精神文明创建、弘扬中华优秀传统文化、乡村振兴、低碳行动、生物多样性、中国特色志愿服务、生产生活安全、防灾减灾救灾、关爱妇女儿童老年人残疾人群体等10个方面内容，作品形式包括平面类、视频类等。

　　本届大赛在赛制、奖项设置、奖励激励等方面进行了优化升级，参赛者可通过大赛官方网站（http://gygg.jintai.com.cn）了解大赛细则并投稿参赛。大赛作品征集时间自2022年6月1日起至8月15日止，征集结束后，大赛将通过组委会初评、社会评审、专业终评3个阶段，最终评选出一、二、三等奖和优秀奖、最佳创意奖等共计35个奖项。

　　全国公益广告大赛自2013年至今已成功举办5届，得到社会各界高度关注和广泛好评。大赛既是一场赛事，更是一次汇聚善意的公益行动，让公益的力量温暖社会、温暖每一个人。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月30日 14 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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