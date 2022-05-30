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两部门召开座谈会 研究推动加氢站规范有序建设

2022年05月30日14:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为贯彻落实《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），国家发展改革委高技术司、国家能源局科技司近日组织召开推进氢能产业高质量发展系列座谈会第一场“加氢站建设管理运营专题座谈会”。会议重点研究了加氢站建设审批、运营管理、安全监管相关政策，以及标准规范制定、核心技术装备创新等情况，并对推动加氢站规范有序建设提出意见建议。

据了解，《规划》明确提出，“有序推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在储能、发电、工业等领域应用”。近期，国家发展改革委、国家能源局将按照《规划》部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用，为重点领域深度脱碳提供支撑。

(责编：申佳平、吕骞)

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