人民网北京5月30日电 （记者罗知之）5月30日，人民银行研究局课题组发布了题为《促进消费投资增长 实现经济平稳高质量运行》的文章。文章指出，我国经济增长韧性强、潜力大，促进消费和投资增长大有可为，经济长期向好的基本面没有改变。应落实落细支持实体经济稳定发展的各项政策措施，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济高质量发展。

一是充分释放消费潜力，积极促进消费持续恢复。文章称，今年一季度，我国最终消费支出对经济增长的贡献率达69.4%，成为经济增长第一拉动力。我国有14亿多人口的超大规模市场，中等收入群体人口超4亿，人均GDP已突破1万美元，消费增长空间巨大。当前，受疫情等因素影响，消费特别是接触型消费恢复较慢。4月25日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出了五大方面20项重点举措，通过综合施策释放消费潜力，在“稳”“保”“新”上下功夫，促进消费持续恢复。

二是扩大有效投资，为经济增长提供新引擎。文章认为，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大。扩大有效投资，既有利于应对经济增长下行压力，又有利于优化供给结构，推动经济高质量发展。

三是发展绿色经济，推动绿色低碳转型。文章明确，绿色、低碳、可持续是中国高质量发展的重要内涵。立足新发展阶段，支持和推动经济绿色低碳转型，大力发展绿色消费和投资，广泛形成绿色生产生活方式，既是我国经济高质量增长的重要选项，也是关系中华民族永续发展的根本大计。

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