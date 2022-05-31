本报北京5月30日电 （记者蒋建科）中国农科院日前举行“增粮科技行动”发布会，发布了相关发展目标与重点任务。这是中国农科院继推动实施“使命清单制度”，发布“强种”“沃田”科技行动后，开展的又一项重大科技行动，将为实现“口粮绝对安全、谷物基本自给”提供有力科技支撑。

中国农科院副院长、中国工程院院士王汉中表示，“增粮科技行动”的核心是实施水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯五大作物增粮科技攻关行动，聚焦高产优质（宜机）良种筛选推广、高效栽培关键核心技术研发、丰产技术集成示范与推广应用等重点攻关任务，到2030年，力争实现五大粮食作物大面积试验单产水平大幅提升，推动全国粮食产能稳步提升。中国农科院将从战略层面统筹人才、资金、平台等科技资源，按照产业链布局创新链，开展跨学科、跨研究所、跨团队的联合攻关。

中国农科院作物科学研究所所长、中国科学院院士钱前说，我国迫切需要通过科技创新破解单产增长乏力等难题，推动粮食产业提质升级。“增粮科技行动”围绕主要粮食作物，聚焦增产共性技术攻关，力争到2030年，科技创新支撑粮食生产能力大幅提升，实现水稻、小麦产量和品质同步提升，确保口粮绝对安全；玉米、大豆和马铃薯单产与总产均显著提升。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 06 版）

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