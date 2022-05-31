本报记者 侯琳良

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2022年初，青岛市启动城市更新和城市建设三年攻坚行动。围绕交通拥堵、停车难停车乱、居住环境差等一些城市发展不平衡不充分问题，青岛将加快城市更新速度，让1000多万市民共享青岛的发展红利。

青岛市北区大鲍岛文化休闲街区18里79个院子修旧如旧，文化体验、创意零售、特色餐饮等新业态加速汇聚，人气逐渐变旺；位于西海岸新区的王台老工业区，引入京东方、富士康等行业龙头企业，为整个片区发展注入新活力……

像这样的城市更新，正在青岛各地如火如荼开展。2022年初，青岛市启动城市更新和城市建设三年攻坚行动。未来3年，交通拥堵、停车难停车乱、居住环境差、配套不完善、绿化品质低等一些城市发展不平衡不充分问题将得到有效解决。

合力攻坚，解决历史难题

5月22日上午，青岛市跨海大桥高架路二期正式开工，通车后将实现快速路网体系与高速公路路网的快速衔接。据介绍，全长约7.6公里的青岛跨海大桥高架路一期自2011年主桥建成通车起，就成为促进青岛市环湾区域统筹发展的重要纽带。然而，由于种种原因，这条城市要道一直未能全线贯通。在崂山区玉龙路与海尔路交会处东侧，几座未贯通的高架桥已经“孤悬”10余年。“这片拆迁区有3个村庄、多家企业、上百个经营业户，要拆迁的面积有20多万平方米。”崂山区中韩街道办事处副主任刘强说。

仅用5天完成全过程造价咨询采购，自项目立项到确定施工，监理单位仅用时61天……乘着攻坚东风，青岛市、崂山区两级密切协作、合力攻坚，通过“告知承诺制”“容缺受理”等多种方式，建设手续高效推进。

走进位于城阳区的青岛轨道交通产业示范区，全长约12.5公里的中车大道正在拓宽改建施工。住在周边的百姓都十分期待，10多年来这条路早晚高峰堵车，早就该拓宽，由于拆迁面广、地下管线复杂、调流施工压力大等因素导致迟迟未动工。

“这次行动实施的项目，多数是城市开发建设的‘硬骨头’，由于各种因素导致迟迟未能解决的历史难题。”青岛城市更新和城市建设总指挥部办公室相关负责人说。

“硬骨头”一个个啃，问题一个个解决。

总面积28平方公里的历史城区，是百年青岛的发祥地。上世纪90年代，随着城市中心东移，老城区开始面临一系列现实问题——配套交通不足、产业业态低端等问题凸显。

4月28日，以中山路、大鲍岛为代表的青岛历史城区迎来历史性时刻——总投资40亿元的72个历史城区保护更新项目集中开工。根据《青岛市历史城区保护更新三年攻坚行动方案（2022—2024年）》，青岛将开展总计约171万平方米的建设工程，将配套实施55条、约25公里道路风貌改造提升，新建12个停车场，完成6个街心公园建设。

据介绍，青岛市组织专业力量深度发掘和解读，先后查阅档案资料3000余份，对100多栋重点建筑进行深入挖掘，推进“一房一档”“一路一档”，将500多项文史挖掘成果充分运用于修缮施工、招商引资和旅游产业发展，实现“建筑可阅读、街区可漫步、城市可记忆”。

向存量要效益，注入发展新动能

来到西海岸新区王台街道，塔吊林立，卡车穿梭，一派火热。今年3月，王台老工业区升级改造被西海岸新区列为首个重要任务，指挥部认真梳理区域现状、政策背景、规划愿景，确定31.95平方公里实施范围，从盘活低效用地、提高土地利用效率入手，给整个片区注入发展活力。

“我们30天完成近2000亩土地清场，累计完成拆迁清腾土地1.22万亩、拆迁5个村、拆除建筑物130万平方米，有效保障一批百亿级企业、千亿级产业落地。”王台街道党工委书记朱长江说。

去年10月，由京东方投资建设的全球最大显示模组制造单体工厂在该片区开工，占地约800亩，提供就业岗位1.4万个，年产中小尺寸显示模组约1.5亿片，吸引了20余家规模以上配套项目进驻。与京东方项目仅相隔4公里远，富士康产业园也在此处落地。随着多家龙头企业在此扎根，一个新的“芯屏”产业增长极正在王台片区加速崛起。

城市发展历程中，土地开发逼近“天花板”是各地面临的痛点，低效片区（园区）存在很多“沉睡”的闲置低效用地，今后3年，青岛将系统谋划并先期启动10个重点低效片区（园区）建设，“向存量要空间、要效益”，让低效用地“活”起来。目前，青岛市已经对每一宗低效用地的现状利用、土地权属、建筑质量、环境品质、生产运营等情况进行摸底调查，分析研判低效原因，力争做到“家底清楚、问题明晰、措施精准”。

既要摸清“家底”，更要做好“盘活”文章。在青岛轨道交通产业示范区，依托国家高速列车技术创新中心，集聚260多家配套企业，孵化出高速列车新技术、新材料、新能源成果累计过千项。“片区内现有产业项目加速建设，学校、医院等配套项目先后落地，再导入新产业项目，要把这片区域建设成为宜居宜业的幸福新城。”城阳区不动产登记中心负责人说。

在青岛历史城区，新与旧相互碰撞的化学反应正激荡。宁阳路银鱼巷“里院”古建筑集群经过保护性更新，在保留老城市历史文化风貌的同时，“老建筑+新消费”“原场景+新体验”等业态场景不断丰富，吸引年轻人争相“打卡”。“未来3年，青岛将持续推进历史建筑和传统风貌建筑保护利用，打造兼具历史文化风情和活力时尚元素的特色街区和5A级景区。”青岛历史城区保护更新指挥部办公室负责人说。目前，青岛历史城区更新已经落地重点项目50余个，储备“网红”项目100余个。

提升群众获得感，让城市幸福升级

排列整齐的花草绿植，新铺设的硬化路面，配备齐全的健身器材……在胶州市云溪公园里，随处可见前来锻炼身体的居民。就在3个月之前，这个建于1996年的公园却是另一番模样：设施老化严重，垃圾遍地，功能配套不完善。“自打改造之后，遛弯、锻炼方便多了，我每天都得过来转两圈。”云华小区居民王强说。

眼下，青岛各区县正全力推进建好城市公园，让幸福在家门口升级。李沧区已完成楼山、坊子街山等6座山头公园整治提升，整治面积达300余公顷，完成口袋公园建设改造46处，新增市民活动场地近10万平方米。未来3年，李沧区还将建设改造6座山头公园，打造“人在山中、山在城中”的城市山头公园特色。

攻坚行动强力推进，越来越多看得见、摸得着的变化，正在青岛市民身边上演。

“过去小区里的车乱停乱放，而且停车位常常‘一位难求’，现在这个地下停车场解决了大问题。”自从湛山广场地下停车场正式对外开放，家住湛山小区的姜先生再也不用下班后绕圈找停车位了。焕然一新的湛山广场“挖潜”出570余个地下停车泊位，有效缓解了周边区域的“停车难”问题，极大提升了业主居住幸福指数。

“上天入地、见缝插针”，青岛不断打破空间局限，创造停车新空间。未来3年，在做“增量”方面，青岛市将推进120个公共停车场和11个公交场站建设，建成后可新增7万余个停车泊位；在做“存量”方面，尽快建立完善全社会停车设施共享机制，积极推进住宅小区停车设施开放共享，多渠道增加停车供给。

今年是青岛攻坚行动的开局之年，一批关系城市长远发展的基础性、全局性重大工程取得突破性进展，一批长期影响群众日常生活和交通出行的市政设施短板正在得到有力解决，一批能够有效提升城市宜居水平、改善生态环境的实事项目、发展项目正在加快推进。“人民城市人民建，人民城市为人民。青岛实施三年攻坚行动的出发点和落脚点，就是让1000多万市民共享这座城市的发展红利，实现‘活力海洋之都、精彩宜人之城’的幸福图景。”青岛市委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)