本报记者 刘晓宇 施 钰

车厢里，一箱箱福州线面码放整齐。新市民张蒙怀拿着发货清单又细细清点了一遍，才对司机喊道：“齐了，发货！”前不久，30万元“新市民贷”资金到位，让张蒙怀对未来充满了信心，“前几天刚有1000多盅佛跳墙预制菜发往青岛，生意越来越好。”

2020年，张蒙怀从位于福建省三明市的农村老家来到福州市创业，成为福州市的新市民，从事特色食品的生产与销售。今年春天，受多方面因素影响，店铺一度停止生产经营，“店面租金、水电费和员工工资一个月就要3万多元，工厂积压不少存货，现有资金继续维持日常运转都困难。”聊起之前的境况，张蒙怀直叹气。

面对资金难题，张蒙怀想到了贷款。然而，打听一圈，张蒙怀发现，由于自己的户籍和房产均在三明市，适用的贷款产品大多利率偏高或办理手续复杂。

“新市民的工作生活与资产、信用往往存在跨区域错配的情况，而银行则面临信息不对称带来的风险管控难题，贷前调查、贷中管理、贷后抵押物处置均存在较大障碍。因此新市民在办理贷款时困难较多。”福建银保监局普惠金融处负责人黄椿说。

就在张蒙怀纠结之际，朋友给他带来好消息：“最近新出了个‘新市民贷’，你这个条件正合适！”张蒙怀了解到，针对像自己这样的新市民，中国邮政储蓄银行福建省分行推出了贷款产品“新市民贷”，贷款利率低，而且全程由银行进行跨地区协同受理，还能省去两地来回跑的麻烦。

了解情况后，张蒙怀到银行网点提交了申请材料。随即，中国邮政储蓄银行福州市分行对张蒙怀在福州的经营情况进行核实，而三明市分行则对张蒙怀在三明市的家庭背景、居住情况、房产情况开展调查，并将相关材料以邮寄方式送至福州市分行。“本以为要等上一个月，没想到不到一周就拿到了放款！”收到30万元资金，张蒙怀终于放宽了心。

黄椿介绍，为破解新市民创业就业所在地与资产、户口所在地“分离”的难点，福建银保监局指导银行探索“城乡联合贷款”模式，以新市民工作地的网点为贷款主办行，以其原居住地的网点为贷款协办行，主办行牵头贷前调查、审查审批、贷款发放和贷后管理，协办行协助实施背景调查、县域农村抵质押登记和处置等。

新市民获益，银行也有干劲。“这一模式既满足了银行的风控需求，又发掘了大量新客户群体，对银行而言当然有益。”中国邮政储蓄银行福州市分行三农金融事业部产品经理王峥说。

据了解，中国邮政储蓄银行福建省分行自3月24日起在福州市、泉州市以及三明市试点推出“新市民贷”以来，该产品已授信7.87亿元、放款6.15亿元。

“下一步，福建银保监局将继续聚焦新市民群体融入城市的痛点，充分调动发挥资源优势，进一步增加和优化普惠金融供给，为新市民在城市安居乐业提供金融支持保障。”黄椿说。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)