原标题：基础设施、公共服务“软”“硬”兼施 乡村建设顶层设计绘就振兴图谱

从人居、生产环境改善，到基本公共服务水平提升，近日出炉的《乡村建设行动实施方案》为乡村绘就了宜居宜业的振兴图谱。财政、金融等一揽子支持措施也相继落地，为乡村建设提供支撑。与此同时，围绕农村道路等重点领域基础设施建设和农村养老等公共服务改善，吉林、青海等多地近来也频频部署，敲定具体任务目标，推动乡村建设落地见效。业内表示，随着相关措施推进，生态宜居、产业兴旺、生活富裕的美丽乡村新画卷将徐徐展开。

改善生产生活条件基础设施加快补短板

在吉林省双辽市双山镇和永加乡之间，一条十几公里崭新的柏油路串联起忠信村、长发村等多个村屯。以前因路不好，一遇上下雨天，车进不去，货运不出。近来，当地对忠信村村路以及村屯外道路进行了全面建设，乡村道路“户户通”变成现实。借助便捷畅通的运输条件，忠信村建大棚、种小麦、种木耳，产业发展逐渐红火起来。

乡村基础设施是乡村宜居的“必要条件”，也是乡村宜业的“先行资本”。近年来，我国持续改善乡村基础设施，目前所有具备条件的建制村全部实现了通硬化路，全国农村卫生厕所普及率预计超过70%。不过，农村基础设施往村覆盖、往户延伸还存在明显薄弱环节。

随着“三农”工作重心历史性地转移到全面推进乡村振兴，乡村建设正加快推进。今年中央一号文件要求，扎实开展重点领域农村基础设施建设。《乡村建设行动实施方案》明确了时间表、路线图，提出围绕加强道路、供水、物流、农村人居环境等实施八大工程。

地方层面也纷纷部署，敲定具体任务目标，推动乡村建设落地见效。

“乡村建设的一个基本目标是改善农村生产生活条件，水平、标准、档次可以因地而异、高低有别，重点是保障基本功能，解决突出问题。”中央农办有关负责人在接受新华社记者采访时说。

“近年来我国乡村基础设施建设已经取得很大成绩，乡村风貌发生了前所未有的改变，但距离实现乡村振兴战略的要求仍有较大差距。”中国农业大学智慧电商研究院院长、经济管理学院教授郭沛对《经济参考报》记者表示，其中，农村交通基础设施规划不合理、质量不达标等问题突出，农村水利、电力基础设施等方面也存在不足。下一步，应加快补齐短板弱项，为乡村生态宜居、产业兴旺提供重要保障。

提升公共服务让乡村有“里”有“面”

基础设施“硬件”建设加力，乡村公共服务等软环境的提升也同步推进，让美丽乡村有“里”有“面”。

“长期以来，农村教育、医疗卫生、养老等公共服务和社会事业滞后，成为城乡发展不平衡、农业农村发展不充分问题的一个突出体现，是乡村建设不容忽视的关键一环。”郭沛说。

支持建设城乡学校共同体、选建一批中心卫生院、培育区域性养老助残服务中心……根据《乡村建设行动实施方案》，围绕农村基本公共服务提升，一系列部署已经展开。

各地也加快探索。青海近日发文表示，将农村养老服务设施建设作为乡村振兴战略重要内容，纳入预算内投资优先方向，到2025年农村养老服务设施覆盖率达到100%。浙江提出，今年开始每年将建设200个以上“未来乡村”，全面落实乡村一体化管理，打造20分钟医疗圈、打造15分钟养老圈。

“提升乡村公共服务水平，还需在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力。”农业农村部农村经济研究中心副研究员付饶对《经济参考报》记者说，一方面，要按照现代公共服务体系要求，提升农村地区公共服务供给水平和质量，着力解决结构性非均等化问题；另一方面，要提升城乡公共服务资源共享、互联互通水平，提高要素效率，推动缩小城乡差别。

财政金融政策给力为乡村建设提供支撑

乡村建设离不开资金等要素保障。近期，财政、金融等一揽子政策支持相继落地，为乡村建设提供支撑。

各级财政是乡村建设资金的主体。在财政投入保障方面，记者了解到，中央预算内投资将乡村建设行动作为重点积极予以支持，符合条件的公益性乡村建设项目将纳入地方政府债券支持范围。地方乡村建设相关资金安排也相继出炉。其中，吉林今年将安排91.3亿元资金重点推进基础设施建设、农村公共服务水平提升。

此外，金融服务也持续创新升级。《乡村建设行动实施方案》提出，稳妥拓宽农业农村抵质押物范围，拓宽乡村建设融资渠道。此前，人民银行、银保监会相继发文，要求为农村基础设施建设、人居环境改善等开发适应性、针对性的产品和融资模式，努力实现同口径涉农贷款余额持续增长。

专家指出，资本作为重要的生产要素，在乡村建设中起关键作用。我国资本要素长期集中在城市，乡村建设资金需求尚未得到充分满足，背后存在乡村建设项目投资周期长、回报率低，以及历史征信信息缺失，失信惩戒力度较低等多层次因素。未来，应持续深化机制体制建设，加大力度，精准施策，进一步完善金融支持乡村建设的激励奖惩机制，有效引导金融机构在乡村领域发挥“灌溉器”作用。(记者 汪子旭 方问禹 薛钦峰)

(责编：赵竹青、陈键)