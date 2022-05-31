原标题：打击养老诈骗 全国各地在行动

【现实挑战】近年来以“养老”为幌子的诈骗活动不断增多，扰乱市场、养老服务产业和金融秩序，也严重侵害了老年朋友的合法财产权益

【应对策略】国家部委开展打击整治养老诈骗专项行动，各省市积极落实；专家提醒“骗术”也“更新”，老年朋友应多关注官方信息，了解当下多发诈骗类型，多与家人沟通，及时报警或举报

随着老龄化社会的快速到来,我国养老服务行业非法集资犯罪总体呈上升趋势，不法分子利用老年人辨识能力不强、权益保护能力不足的弱点，打着“养老服务”“健康养老”等旗号，设置陷阱，坑骗老年人的“养老钱”。

老年朋友如何守住“钱袋子”？专家认为，一方面，老年人自身要提高防范意识；另一方面，要主动与家人、亲友沟通，家人也要多关心老年朋友，加强宣教不要缺席。遇到涉老诈骗可拨打96110全国预警劝阻专线进行咨询举报。

国家各部委针对养老诈骗开展专项行动

今年4月8日全国打击整治养老诈骗专项行动部署启动后，全国专项办和各地各部门迅速行动。最高人民法院下发通知，部署全国法院打击整治养老诈骗专项行动，依法严惩养老诈骗犯罪。法院将把打击锋芒对准以提供“养老服务”、投资“养老项目”等为名，侵害老年朋友合法权益的各类诈骗违法犯罪。

紧接着，全国公安机关打击整治养老诈骗专项行动部署会召开,部署各级公安机关依法严厉打击整治养老诈骗违法犯罪,切实维护老年人合法权益；文化和旅游部组织开展文化和旅游市场打击整治养老诈骗专项行动，部署各地相关部门摸排老年旅游、艺术品经营等领域涉及养老诈骗问题隐患，严查未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”等侵害老年朋友权益的违法经营行为。

今年5月，国家市场监管总局部署开展打击整治养老诈骗专项行动，围绕整治涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，加强市场监管，依法查处虚假宣传等违规经营行为，集中力量查处并曝光一批典型案件，惩处一批违法企业。同期，住房和城乡建设部召开全系统打击整治养老诈骗专项行动推进（视频）会，聚焦“整治商品住房销售中以养老名义进行虚假宣传等涉诈问题隐患，以及违规在城市街面张贴养老产品宣传广告的行为”两项整治任务，排查发现一批涉养老诈骗的问题线索，集中解决一批群众反映强烈的涉诈问题，整治打击相关机构企业。

各省市积极落实宣教、打击、整治“三箭齐发”

今年4月，为期半年的全国打击整治养老诈骗专项行动启动，全国各市都推出了相应的落地政策，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严惩养老诈骗违法犯罪，守护老年朋友的“钱袋子”，为他们安享幸福晚年营造良好的社会环境。

北京方面，今年4月全市多区打击整治养老诈骗专项行动部署会召开，将依法严惩一批养老诈骗违法犯罪分子，延伸治理一批侵害老年朋友合法权益的涉诈乱象问题。北京市检察院制定下发《北京市检察机关打击整治养老诈骗专项行动方案》，组建工作专班，全面梳理全市涉老诈骗案件，并与市公安局、市卫健委老龄办、市民政局完成对接、达成共识。同期，北京高院也召开相关部署会。今年5月，北京市市场监管局也召开相关部署会，安排部署整治涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，依法查处虚假宣传等违规经营行为。北京市民政局则对1285家收住老年人的养老服务机构及养老服务场所进行了全面排查。

盘点各省市落地措施可发现，由群众举报提供线索是查处违法违规行为的第一步。例如上海市召开相关部署会，进一步明确畅通举报渠道和举报线索等要求，发动广大群众检举揭发养老诈骗违法犯罪；广东省各地则向社会公布有关举报方式，重点受理处置以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等名义，对老年朋友进行诈骗相关违法犯罪行为的举报；河南方面也对外公布相关养老诈骗线索举报方式，并依法打掉一批养老诈骗犯罪团伙，整治规范一批养老领域经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构、企业，曝光一批涉养老诈骗犯罪的典型案例，以案说法开展宣传教育。

文旅市场一直是养老诈骗高发领域。以“旅游大省”云南为例，该省文化和旅游厅启动为期半年的文化和旅游市场打击整治养老诈骗专项行动，并将重点整治养老、食品、保健品、保险等领域，以老年人为主要目标群体、以市场营销为目的组织的违法旅游活动；严查未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、对同一旅游团队的老年旅游者提出与其他旅游者不同合同事项等侵害老年人权益的违法经营行为；经营伪造变造或冒充他人名义的艺术品，向消费者隐瞒艺术品来源或在艺术品说明中隐瞒重要事项，伪造变造艺术品来源证明和艺术品鉴定评估文件等侵害老年人权益的违规经营行为。

常见养老诈骗方式有五类 电信诈骗骗术“更新”需警惕

最近，在网络直播“爆红”的山东省东营市利津县公安局利津派出所民警刘东岳提醒中老年朋友，常见养老诈骗大致有五种：提供养老服务、投资养老项目、销售保健产品、代办养老保险、冒充熟人诈骗。建议中老年朋友多关注官方信息，了解当下多发诈骗类型，要克服贪欲的心理，要打消“用小钱赚大钱”“吃小亏占大便宜”或“不劳而获”的念头。“从自己的手上出钱的时候，不管能不能拿定主意，一定找老伴，或找孩子，或找自己信得过的邻居和朋友，向他们通报情况，征求征求意见，商量商量对策，需要报警时要坚决报警。有病要到正规的医院去看，买药要到正规的药店去买，不要迷信，不要参加所谓公司提供的讲座、免费旅游、免费茶话会及免费参观公司经营等活动，不要相信有高额回报的各种投资。”

此外，值得关注的是，随着中老年朋友对电信诈骗防范意识提高，相关骗术也在悄然改变。厦门市公安局打击治理电信网络新型违法犯罪中心民警洪恒亮介绍，目前的电信网络诈骗警情中，老年朋友易被骗的骗术为：交友投资、冒充客服和兼职刷信誉。

老年朋友易被交友投资所骗原因在于，首先，他们触网机会多后，生活便利的同时却也被不法分子盯上；其次，随着老年朋友理财需求增多，鉴别力较弱，也让不法分子有了可乘之机抓住漏洞实施诈骗。不法分子甚至打亲情牌，盯上缺少关爱的老年朋友，经营情感获取信任后推荐“稳赚不赔”的理财产品。当老年朋友转账汇款后，骗子随即消失；而被冒充客服骗术诈骗，是因为老年朋友不熟悉具体理赔、退款操作步骤。一些老年朋友懂得网购，但对于退款、退货的操作步骤不清楚，遇假客服易按对方要求进行“退款理赔”操作。

“天上不会掉馅饼”，在面对“低投入”“高回报”“稳赚不赔”等诱人投资项目时，老年朋友要坚定信念，不要盲目跟风。洪恒亮建议，除了老年人自身提高防范意识之外，家人也要多关心关爱老年朋友。不少老年受害者往往接到诈骗电话或信息后，易被骗子牵着鼻子走，一步一步落入骗子设计好的圈套。如果家人及时发现异常介入，可能能避免被骗情况发生。最后，中央政法委已在12337智能化举报平台开通“养老诈骗”举报通道，群众还可通过公安110接警平台或96110全国预警劝阻专线等多种渠道，反映涉及养老诈骗违法犯罪等相关问题线索。（王珉）

(责编：赵竹青、陈键)