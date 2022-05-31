原标题：汽油、柴油价格再上调

新华社北京5月30日电（记者王悦阳、安蓓）国家发展改革委30日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年5月30日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高400元和390元。

这是去年年底以来我国第十次上调汽油、柴油价格，此次调整折合每升上调约0.3元。本轮油价上调在一定程度上增加车辆出行成本，按私家车50升的油箱容量估测，调价后加满一箱汽油将多花约15元。与此同时，物流运输成本也将进一步增加。

国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内，供应趋紧和需求预期向好支撑国际油价上行。国家发展改革委价格监测中心预计，如果“欧佩克+”继续维持小幅度增产计划，全球原油供应紧张局面将继续支撑国际油价维持高位。

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