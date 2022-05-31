原标题：筑牢实体经济“压舱石”——看制造业投资增速如何“领跑”全部投资

塔吊林立、机器轰鸣，一批批重大项目早投产早开工；升级生产线、搭建云平台，一个个企业技术改造项目快落地频上新……近段时间，各项工业稳增长政策措施靠前发力，制造业投资持续升温、彰显韧性。今年1-4月份，制造业投资同比增长12.2%，快于全部投资增长。

然而，面对多重因素影响带来的新压力，1-4月份我国制造业投资增速比一季度有所下滑。如何进一步将投资的关键作用发挥出来？《经济参考报》记者在采访中了解到，各地各部门正加紧部署，抓紧实施制造业“十四五”规划重大工程和项目，加大对传统产业改造提升的投资力度，加强项目融资、用地保障支持，为工业经济稳增长、调结构注入活力。

“订单都到7月了，必须开足马力加快生产。”5月16日，湖北省当阳市中清智慧当阳光伏全产业链智能制造项目基地，电光闪烁，首块光伏组件顺利下线。该项目总投资180亿元，全部投产后可实现年产值212亿元。在这个龙头项目的牵引下，支架、逆变器、蓄电池等上下游企业纷纷“跟投”，百亿级光伏产业集群在当地初具规模。

“良好的政策环境，坚定了企业的投资信心。”项目投资方、江苏中清光伏科技有限公司董事长吴亚伦告诉记者，为支持企业布局发展，当阳市在落实2000余万元奖补资金外，积极引导金融机构给予信贷支持，目前企业已获2家银行授信5亿元。“去年完成30亿元的投资后，今年1月决定再次追加150亿元投资，延长产业链。”

放眼全国多地，一批批重点项目“赶前抓早”，加快投产达产。1-4月，江苏全省工业投资同比增长14.8%，450项省重大工业项目完成投资943亿，占全年计划投资的35.8%，超时序推进2.5个百分点；安徽十大新兴产业开工项目992个、总投资6256.2亿元，带动制造业投资增长21.5%。

“我国是全球第一制造业大国，工业制造在国民经济中占有重要地位，稳住制造业投资对于稳住经济基本盘至关重要。”中国建投投资研究院主任张志前表示，今年以来，面对国内外环境的超预期变化，各地各部门加大政策调节力度，落实促进工业经济平稳增长政策，财政资金靠前发力，带动重大工程和项目加快落地，充分发挥投资拉动工业增长的作用。

一边聚焦重点工程项目扩大增量，一边推动企业技改投资优化存量。

生产率提高四倍，一线操作者减少三分之二，订单交付及时率提高至99%……在山东，走进青特集团车桥工厂智慧化生产车间，在这个深耕专用车及零部件生产的企业里，机器人实现了关键产品上下料、焊接、加工、搬运等环节自动化运转；中控管理系统对异常故障精准锁定并自动报警，智能仓储将管理效率提升了10倍。

“把钱投在‘刀刃’上，近年来通过加大技改投资力度，打造高度自动化与智能化的现代化生产线，持续激活了企业内生动力。”青特集团相关负责人告诉记者，今年企业将持续推进智能化转型，计划投入资金1亿元，已完成投资6000万元。

不止青特集团，透过山东省今年以来工业技改投资的一组数据，制造业投资活力与后劲可见一斑。山东省工业和信息化厅相关负责人告诉记者，今年1-4月份，山东工业投资和工业技改投资同比分别增长21.4%和15.2%；全省实施500万元以上技改项目7142个，4月当月增加1064个。

“在我国工业经济中，传统产业占规上工业增加值比重高达八成，新型技术驱动的数字化转型是新产业培育、新价值创造的有效途径，是拉动工业投资增长的主要力量。”中国电子信息产业发展研究院规划所工业投资研究室主任李杨表示，加快利用数字技术对传统产业进行全方位、全链条改造市场空间巨大，有助于推动工业经济发展实现质的稳步提升和量的合理增长。

不容忽视的是，受疫情、国际局势影响，保持制造业投资平稳增长面临一些压力。国家统计局数据显示，1-4月份我国制造业投资同比增长12.2%，投资增速较一季度放缓3.4个百分点。

直面压力，近段时间，各地各部门加紧部署，紧盯项目、抓实投资，持续提升稳增长后劲。

——多举措促项目早开工、早投产。工信部将抓紧实施制造业“十四五”规划重大工程和项目，加快推进重点领域节能降碳技术改造项目、重点外资项目建设进度。国家发展改革委将加大对传统产业改造提升的投资力度，结合产业高端化、智能化、绿色化升级要求，谋划启动重大项目建设。

——资金、土地等资源要素“礼包”精准发力。加大重点项目融资支持力度，推动制造业中长期贷款保持较快增长。山东将建立财政、银行、担保全方位融资联动机制，对符合条件的重大技术改造项目给予贷款贴息、保费补助或股权投资支持。浙江今年确保省以上重大基础设施项目新增建设用地计划指标4.5万亩，奖励省重大产业项目用地计划指标1.5万亩。

——助企纾困政策惠润一线企业。实施新的组合式税费支持政策，大规模增值税留抵退税直达企业，增强投资信心。2022年中小微企业宽带和专线平均资费再降10%；鼓励数字化服务商为受疫情影响的中小微企业减免用云用平台的费用，降低数字门槛助企上“云”用“数”。

“稳住制造业投资，既对当前稳增长有重要作用，又影响未来的产业结构和发展后劲。”李杨表示，尽管当下存在压力，但我国制造业潜力大，投资稳步增长的总体态势没有改变。下一步，需做好各领域重大项目谋划、储备和建设，加大传统领域改造升级力度，加速布局战略性新兴产业，同时，落实好土地、税收、资金等方面的支持举措，持续激发企业投资活力。(记者 郭倩 王自宸 王志)

(责编：赵竹青、陈键)