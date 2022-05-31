原标题：全球首个！卡奥斯主导制定国际标准填补行业空白

北京时间5月28日凌晨，IEC官网公布，由卡奥斯COSMOPlat联合机械工业仪器仪表综合技术经济研究所（以下简称仪综所）牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准，通过IEC/TC65（工业测控和自动化）投票，预计在2022年年底正式发布。

（受访者供图）

IEC是制定和发布国际电工电子标准并制定相关合格评定程序的全球权威国际机构，与国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟（ITU）并称为世界三大国际标准组织。该项标准的通过不仅填补了国际相关领域的空白，也标志着我国参与工业互联网领域国际标准化工作取得重要突破。

（受访者供图）

德国VDE总部IEC/TC65/AHG3“智能制造框架和系统框架特别工作组”第十次会议。

早在2018年7月，卡奥斯COSMOPlat就代表中国在德国VDE总部IEC/TC65/AHG3“智能制造框架和系统框架特别工作组”第十次会议上进行汇报并正式启动标准制定。历时四年，在工信部、国标委、山东省工信厅、青岛市工信局的指导支持下，由海尔集团主导，联合仪综所、沈阳工业大学等生态各方专家协力支持下，该IEC标准于2022年4月1日发起投票。卡奥斯COSMOPlat代表中国赢得了德国、加拿大、韩国、印度、奥地利等15个国家的支持，一次性高票通过。

截至目前，卡奥斯COSMOPlat已先后主导参与制定了69项国家标准，以及涵盖ISO、IEC、IEEE、UL等权威组织的8项国际标准，覆盖大规模定制、智能制造、智能工厂、智能生产、工业大数据、工业互联网等六大领域。卡奥斯COSMOPlat通过标准引领驱动全球产业生态建设，并在探索和实践中不断完善全球工业互联网标准体系，为全球工业转型贡献了“中国方案”。（郝宁 科技日报记者 王健高）

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