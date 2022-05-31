原标题：兼顾流通与保护 隐私计算破局数据应用困境

当前，数据已经成为重要的生产要素，成为推动经济发展质量变革，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。5月26日，2022中国国际大数据产业博览会期间，开放数据要素、守护数据安全等话题备受关注。专家表示，在数据监管日益趋严的当下，如何在保证数据安全、隐私合规的前提下，促进数据要素的有序流动与高效释放，是数据市场健康发展的核心问题。在此背景下，隐私计算作为新兴的数据流通安全技术，市场前景可期。

兼顾流通价值 隐私计算提供数据保护新思路

随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的逐步出台实施，我国数据市场进入了合规发展的新阶段，数据隐私保护成为重要共识，对信息滥用与泄露的监管日趋严格。加上日前《关于加快建设全国统一大市场的意见》的发布，意味着安全、高效的统一数据大市场开始加速构建，如何平衡数据要素的开放流通与安全保护就成为了关键。

中国信息通信研究院副院长魏亮表示，当前数据价值化势头强劲，从数据交互向数据要素流通模式转变，数据安全风险从相对静态交互向数据全生命周期迅速延展，数据保护重点也从相对静态的保障数据交互安全，向保障动态的数据要素流转安全转变。在此背景下，同态加密、差分隐私等隐私保护技术，为化解数据利用与数据保护之间的矛盾提供了有力支撑。

对于隐私计算的作用和价值，中国工程院院士邬贺铨介绍说，在融合多方数据分析计算的同时保护敏感信息不外泄，需使用到多方安全计算、可信硬件和联邦学习等隐私计算技术，比如多方安全计算允许各参与方只提交密文切片的前提下，通过既定逻辑共同是计算出结果，但不透露各自数据。具体而言，隐私计算是保护原始敏感数据不泄漏的前提下，实现数据分析与计算的一类技术集合。在隐私保护计算框架下，参与方的数据不出本地，实现“数据可用不可见、数据不动价值动”。

本届数博会参会企业瑞莱智慧CEO田天表示，隐私计算技术的应用具有重要意义，一是赋能数据安全，隐私计算具备原始数据不出域、计算过程加密、不共享明文数据等优势，有效保障数据安全和用户隐私；二是打通数据孤岛，基于合法合规的数据利用，让原本不敢被共享的数据得以流通，打破数据壁垒，赋能多方协作、驱动业务创新；三是明确数据权属，通过是分离数据所有权与使用权，不交易数据本身，只交易数据的计算结果，让数据交易与价值核算合理化。

创新应用集中涌现 隐私计算千亿市场前景可期

随着我国数据立法进程加快，各领域对合规数据流通的需求日益强烈，隐私计算市场迎来快速发展。业界积极探索隐私计算技术并开展试点应用，同时也涌现出一批以瑞莱智慧、华控清交为代表的隐私计算科技厂商。据国家工业信息安全发展研究中心的《中国隐私计算产业发展报告（2020-2021）》显示，隐私计算产品市场规模约为十亿元，基于隐私计算的数据交易应用模式市场或将达到千亿级。

作为数据密集度最高的行业，以银行为代表的金融机构在隐私计算的应用和实践上较为领先。例如，建设银行基于隐私计算平台打通集团数据孤岛，将行方已有的对公企业资产、负债数据、风险评价等信息，与子公司投融资、外部资质等数据融合，赋能精准投资。中原银行打造银行同业联邦反欺诈体系，基于联邦学习等技术，安全合规的接入多种外部数据源，帮助各中小银行在数据不出库的前提下实现联合建模、共享黑名单等，有效提升反欺诈能力。

除了金融行业，隐私计算也为政务数据的开放提供了思路。目前在全国范围内，北京国际大数据交易所、上海数据交易等省级数据交易平台纷纷建立，一个新的市场交易体系正在形成。其中，隐私计算被多地政府纳入数字化发展规划，作为促进数据经济的突破口，融入交易所数字政府、数字社会建设等。目前北京、广东等地已提出构建包含隐私保护计算在内的新型数据基础设施。

尽管市场应用潜力巨大，但在实际应用中隐私计算技术仍面临诸多挑战，田天概括为三方面，第一，技术实施方面，存在异构隐私计算平台无法互联互通、性能效率低、产品化能力不足等局限；第二，业务方面，传统业务与隐私计算平台的结合和改造需要大量的时间和人力成本，同时业务价值难以体现；第三，合规挑战，数安法等法规实施后，相应的实施细则和指南仍未出台，隐私计算的落地缺乏指导参考。

这三方面问题应该如何解决？作为国内较早探索隐私计算领域的科技企业之一，瑞莱智慧给出了自己的思路和探索：从人工智能出发，深度布局隐私计算，推出了业内首个编译级隐私保护计算平台RealSecure，依托编译器架构与全同态加密两大核心突破，在性能、安全、互联互通等方面实现突破。同时面向场景需求，打造了“平台+数据+服务+场景”的一体化解决方案，构建数据生态，提供端到端建模、合规咨询等服务，为隐私计算在不同场景的落地提供快速赋能。据悉，在本届数博会期间，RealSecure平台也成功入选领先科技成果奖。

田天表示，目前隐私计算市场仍处于大规模商业应用的前期，虽然复杂的实践现状对隐私计算应用提出了不小的挑战，但长期来看，数据监管政策的出台始终利好于隐私计算市场。随着技术不断成熟和市场认知的提高，隐私计算将持续为政府、金融、公共服务、工业互联网等高价值场景提供可信数据基础，为数字经济形态的向好发展提供稳健助力。（黎梦竹）

(责编：赵竹青、陈键)