原标题：选家电先看“能耗” ，低碳化成电器消费新态势

你是否注意过家电上清晰贴注的能耗标志？当今的消费者越来越注重环保和低碳，在家电消费方面，一级、二级能耗的商品成交额占比逐年提高。

家电行业向“绿色低碳”革新

我国是家电制造强国与消费大国，家用电器是居民能源消耗的主要来源之一。被很多人忽视的是，耗能高、污染大是“老旧家电”的通病。近日，中国家用电器协会发布《关于在6.18促销季开展家电产品“以旧焕新”活动的倡议》，响应国家绿色家电政策，倡导渠道、家电品牌厂商等共同推进老旧家电以旧换新，增强消费者家电安全使用和节能环保意识，及时更换“超期服役”老旧家电。

京东在今年618期间发布的《2022中国电器服务行业趋势洞察报告》显示，低碳化电器服务已成为电器消费的新态势。随着近年来我国经济的不断发展，作为社会经济的重要组成部分，电器企业在社会中的角色开始发生转变，不仅要对自身盈利负责，更要实现社会责任和环境责任间的动态平衡，推动社会和生态的可持续发展。特别是近两年双碳目标逐步推进，电器服务行业绿色低碳化成为行业革新升级方向。

一二级能耗商品成交额逐年提高

同样，受到绿色消费观念影响下的消费者，开始将电器低能耗作为选品过程中的重点考虑因素。“空调用电一天多少度？”“这两个品牌的冰箱哪个更省电、更值得买？”在家电测评博主的评论区留言中，除了产品功能，不少消费者对能耗情况提出了关注。

京东数据显示，空调、冰箱、洗衣机、电视等家电品类，一级、二级能耗的商品成交额占比逐年提高。2021年二级以上能效家电成交额占比超过65%，其中冰箱、洗衣机的成交额占比超过85%，空调产品成交额占比超过70%。过去一年，仅卖出的一级能效空调、冰箱、电视三大类家电，每年节约用电可减少近200万吨碳排放。如此一来，消费者通过使用这类环保电器，节省日常电费能源开支，同时还践行了绿色低碳生活方式。

除了在电器选品层面趋向环保低碳因素考虑，消费者还青睐于将环保行动投入到可持续发展的消费方式中去，通过以旧换新服务降低换新成本，并促进旧机中可利用资源有效回收，形成从消费者到产品再到服务的绿色闭环，实现了电器服务与环境共生发展的良性循环。2022年第一季度，京东平台手机通讯、电脑数码、家电以旧换新成交额同比增长6倍以上；其中，家电以旧换新成交额同比翻了3.6倍，订单量同比翻了4.5倍。

地方版消费券补贴节能商品

值得关注的是，近年来，国家层面依靠家电下乡、以旧换新、节能惠民三大政策，拉动了市场内需快速增长，牵引行业向低能耗、高能效升级转型。同时，通过政策引导鼓励人们选择绿色电器。今年4月25日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力 促进消费持续恢复的意见》提出，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

而此前，北京、天津、深圳、宁波等多地已经推出地方版补贴政策，都与国家层面提出的“绿色智能”形成呼应。比如，北京市4月份向在京消费者发放绿色节能消费券鼓励消费者购买使用绿色节能商品，家电产品需要达到二级及以上的产品能效方可使用。

(责编：赵竹青、陈键)