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暑期开源活动吸引全球高校学子

2022年05月31日08:57 | 来源：环球网
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原标题：暑期开源活动吸引高校学子

在这个开源爆发的时代，人们已经不可能在市面上找到一款软件或者一种计算机相关的服务没有使用任何开源软件或和开源没有任何关系。

为了鼓励在校学生积极参与开源软件的开发维护，促进优秀开源软件社区的蓬勃发展，助力开源软件供应链建设，在开源软件供应链点亮计划指导支持下，中国科学院软件研究所与openEuler社区已连续三年主办了联结开源社区和高校学生的暑期开源活动——开源之夏。

今年共有124个开源社区参与活动，来自各社区的502个项目任务已上线完毕。其中有来自华为、阿里、腾讯、百度等多家大厂发起的开源项目，也有Apache基金会、CNCF基金会等顶级开源项目，还有众多活跃在一线的知名开源项目以及高校开源项目，覆盖了操作系统、编译器、人工智能、分布式、云原生、大数据与数据库等众多前沿技术领域。

通过参与活动，学生可以深入开源项目社区，与该项目社区导师一起工作，学习更多开源项目开发技能。学生自主选择社区项目任务申请，中选后获得该开源项目资深维护者（社区导师）亲自指导的机会。在任务阶段，每位导师也会帮助学生解决难题，完成任务。

学生在项目社区的成果将贡献给各个开源社区，通过开源软件和社区，最终服务全球用户。通过为开源项目做贡献，完善项目发展，汇聚众多开源项目之力，最终将助益整个软件供应链的发展。

据组织者介绍，活动设立奖金支持，学生成功结项后可获得活动奖金与证书。基础项目奖金税前8000元，进阶项目奖金税前12000元。

当前，项目申请已经开启，5月21日至6月4日，学生可从502个项目任务中选择，通过邮件等方式与导师建立联系，进一步理解项目并根据项目申请模板准备申请材料，并提交申请。

据悉，开源之夏每年都会吸引众多高校学生参与，去年该活动曾走进全世界20个国家的447所高校，提供一个国内外学子交流的平台。今年同样有来自天南海北的高校学生报名参加活动。

(责编：赵竹青、陈键)

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