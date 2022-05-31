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原标题：猪肉价格连涨9周，回归10元以上，养殖户松了口气

“这段时间猪肉价格涨了，我常去买肉的摊位，猪肉每斤相比上个月大概涨了一两块。”家住北京丰台区的小郑表示。

这点也得到了丰台某菜市场一位卖肉商家的证实，“这波猪肉价格上涨大概有1个多月了。”

3月份的时候，生猪价格曾跌到每斤6元左右，部分超市猪肉价格每斤能卖到10元以下，但最近两个月，情况发生了转变。

生猪及猪肉价格环比连续9周上涨

据农业农村部监测，5月16日至5月22日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.29元/公斤，环比上涨2.3%；白条肉平均出厂价格为21.43元/公斤，环比上涨2.0%。

中新财经记者梳理数据发现，生猪平均收购价格和白条肉平均出厂价格环比已连续9周上涨，9周累涨幅分别为19.7%和16.8%。

另据全国农产品批发市场价格信息系统监测，5月20日至5月26日，猪肉价格每公斤20.99元，环比上涨0.8%，每斤维持在10元以上。

收购和批发端的涨价，也反映到零售端的价签上。在丰台区某菜市场内，4月下旬还是13.8元一斤的前后尖价格，5月30日已涨到15.8元一斤。

猪价上涨，生猪养殖户松了口气

猪肉价格此番上涨，也让养殖户得以“喘口气”。

之前生猪价格持续处于低谷，行业陷入“卖一头亏一头”的局面，中小养殖户出现“弃养”情绪。大型生猪养殖企业经历2021年业绩大幅下滑后，一季度业绩亦“惨不忍睹”。

龙头企业牧原股份进入“亏损”阵营，一季度归属于上市公司股东的净利润亏损达51.8亿元；2021年生猪出栏量排名第二的正邦科技和第三的温氏股份，一季度归属于上市公司股东的净利润亏损分别为24.33亿元和37.63亿元。

如今伴随猪价上涨，养殖盈利逐渐恢复。国家发改委价格监测中心联合卓创资讯发布数据显示，5月第4周，全国猪料比价为4.48，环比涨幅1.36%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为104.10元。

供应收紧支撑猪肉价格上涨

虽然猪肉价格上涨对于养殖户来说是件好事，但近期本是猪肉消费淡季，为何价格会出现上涨？

“2021年7月份以来，能繁母猪产能出现了一定程度的去化。这波猪肉价格反弹的动力，主要来自于此前能繁母猪产能去化导致的生猪出栏减少。”生猪行业分析师冯永辉告诉记者。

根据生猪养殖过程，能繁母猪存栏量领先生猪出栏约10个月左右。

在卓创资讯分析师马丽媛看来，生猪供应方面，在广东生猪调运政策、冻猪肉收储等消息面影响下，业内多看涨后市，养殖端存在压栏惜售现象，生猪供应收紧，进而支撑猪价上涨。

“需求方面，由于猪肉价格处于底部位置，低价对消费有一定刺激作用，加之部分屠宰企业有分割入库意向，屠宰企业开工率偏高，对价格上涨有一定支撑。”马丽媛向记者表示。

这波猪肉价格上涨会持续多久？

“4、5月养殖端集中压栏惜售，目前生猪存栏体重偏大，随着天气转热，大体重生猪需求降低，部分压栏猪源或陆续出栏。”马丽媛说，同时，随着天气愈发炎热，终端需求或有所降低，预计6月份生猪价格有回落风险。

但马丽媛也提到，目前市场正处于供过于求向供不应求过渡的阶段，6月份猪价虽有回落风险，但跌幅有限，月均价难创3月的新低，下半年行情回暖概率较大。

“考虑到能繁母猪产能自去年7月下降，一直持续到今年4月份。这也意味着，由此引起的生猪供应的减少会持续到明年年初，因此后期生猪价格或还会继续反弹。”冯永辉认为。

新一轮“猪周期”将开启？

近期猪肉价格上涨，也引发了人们对新一轮“猪周期”启动的猜测。

所谓“猪周期”是一种“价高伤民，价贱伤农”的周期性猪肉价格变化怪圈。通俗来讲，就是“肉价高—母猪存栏量大增—生猪供应增加—肉价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少—肉价上涨”。

中信证券联席首席经济学家明明认为，从典型的“猪周期”的持续时间看，本轮“猪周期”已经临近尾声。从能繁母猪和生猪存栏同比增速等领先指标进一步看，新一轮“猪周期”在酝酿之中。

“梳理最近两轮‘猪周期’，能繁母猪存栏同比变化的拐点约领先猪价拐点11至14个月。2021年2月是这一轮能繁母猪存栏同比触顶回落的拐点，从过往历史经验看，对应这一轮‘猪周期’的终点和下一轮‘猪周期’大概率在2022年年中前后出现。”明明指出。

“新一轮猪肉价格上行周期将于三季度启动。”信达证券宏观分析师解运亮预测，从产能视角看，能繁母猪存栏2021年二季度末出现拐点；从盈利视角看，生猪养殖行业已经历两轮亏损；从政策视角看，官方传出猪价上行的暖风。

4月20日，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在发布会上表示，我们的专家团队预测，随着新生仔猪数高位回调，饲料成本高位回落等各种有利因素的不断积聚，三季度生猪养殖有望实现扭亏为盈，但是不确定因素依然存在。

(责编：赵竹青、陈键)