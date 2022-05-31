原标题：西安电子科技大学通报两名学生涉嫌学术不端：留校察看一年

据西安电子科技大学官方微博30日消息，近日，西安电子科技大学收到有关计算机科学与技术学院本科生雷某某、卢某某涉嫌学术不端问题的反映，学校高度重视，立即成立调查组开展核查工作。

经查，雷某某、卢某某两名学生在做毕业设计过程中通过网络平台购买代码，并通过购买的代码完成论文的部分实验结果。经学院学术委员会认定，学校学风建设委员会确认，雷某某、卢某某存在学术不端行为。依据相关规定，学校研究决定给予雷某某、卢某某两名学生留校察看一年处分，期间不得申请学位；取消卢某某研究生推免资格。

通报称，学校将以此为鉴，进一步加强学术规范教育和培养过程管理，严肃处理学术不端行为。欢迎社会各界监督。

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