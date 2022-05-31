原标题：白蚁集中“分飞” 上海将加大病媒防治力度

5月29日，不少上海市民反映白蚁集中“分飞”。截至今晨，上海全市54家白蚁防治企业的近500人参与值守和灭治工作。

白蚁在自然界已有几亿年的历史，一直被人类视为害虫，全球每年因白蚁危害造成的直接经济损失高达数百亿美元。我国是受白蚁危害严重的国家之一，已知白蚁有4科44属479种，大多分布于淮河以南地区。

“就上海地区近10年的情况来看，这个季节白蚁大量分飞是正常现象。”中国科学院上海昆虫博物馆馆长殷海生5月30日接受科技日报记者采访时介绍，白蚁又称螱，是自然环境中存在的能够高效降解木质纤维素的昆虫之一，是一种半变态完全社会性昆虫，所有个体都生活在群体之中，大群体可包含100万以上个体，群体成员呈多态性，分若干类型，通常由兵蚁、工蚁、雄蚁和蚁后组成。

每年4—6月是白蚁繁殖的季节。这一时期白蚁群体会产生大量的有翅成虫，又称“有翅繁殖蚁”。当气候条件适宜时，这些有翅成虫成群钻出飞离原群体的现象，就叫白蚁的“分飞”，而这些有翅成虫“分飞”的主要目的就是配对繁殖，建立新的群体。“通常来说，我们把白蚁灭治分为两种，一种针对有翅膀的繁殖蚁，一种针对没有翅膀的‘非繁殖’蚁。”殷海生向记者介绍，“碰到集中出飞的白蚁，主要利用杀虫剂进行灭杀处理。如果家中有少量白蚁飞入，则可以紧闭门窗，在灯光下放盆肥皂水，利用水的反光吸引白蚁，使其跌入水中淹死。”

闷热、潮湿季节过后，集中出飞的白蚁数量会减少，但没有翅膀的“非繁殖”白蚁仍然存在。除了直接危害树木或木头外，这些白蚁还会危害家居木结构、建筑物的地板、墙裙等地方，以及危害古建筑、古树木、水库堤坝等。很多看似完全不能消化的东西，如人造纤维、塑料、电线、电缆等，白蚁都可以为害，它们用蚁酸来腐蚀这些物件，然后吃下去。“千里之堤，毁于蚁穴”由此而来。

殷海生建议，如果家中遇到这类“非繁殖”白蚁，不要擅自采用杀虫剂等手段灭杀，否则会使白蚁转移，为害其他部位或隐藏起来，增加后期防治难度。此时，可以联系社区或物业管理中心，寻找专业的防治部门和手段，采取技术性、根除性的方式进行诱杀和灭除。日常生活中，居民也可以采取通风、透光、干燥等措施来消除室内潮湿，加强装修中木材、木制品的检查等措施预防白蚁筑巢。

“随着上海进入常态化疫情防控阶段，会加大蚊蝇等病媒防治力度。”上海市疾病预防控制中心病媒生物防制科主任医师冷培恩表示，一方面，会及时做好蚊虫孳生地的清除工作，包括清除积水、投放药物等；另一方面，要加强小区等环境清洁整治工作，尤其要做好各场所堆放垃圾的清除、湿垃圾收集点的冲洗等，减少苍蝇孳生。同时，疾控部门会做好蚊蝇密度监测，及时调整加强病媒控制的频次与方式方法。

(责编：赵竹青、陈键)