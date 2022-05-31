人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

NASA推进衍射式太阳帆项目

2022年05月31日09:06 | 来源：科技日报
小字号

原标题：NASA推进衍射式太阳帆项目

据英国《新科学家》杂志网站近日报道，美国国家航空航天局（NASA）向一个研究太阳帆的团队提供了200万美元的资助，以促进彩虹色太阳帆的研发工作。该团队正在开发可以利用帆上的衍射光脊朝任何方向移动的太阳帆。

太阳帆通过反射太阳光来工作：太阳光照射在帆上，从薄而有光泽的帆上反射的每个光子（光粒子）都会给飞船增加少量动量，推进飞船遨游太空。但现有的太阳帆存在一个很大的局限：如果想让其朝其他而非远离太阳的方向移动，就必须旋转整个帆，如此限制了飞船的灵活性。

美国约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室艾梅伯·杜比尔及其团队正在研究一种由衍射材料制成的太阳帆，这种帆可在不旋转的情况下在不同方向反射光线。

杜比尔解释称，该太阳帆通过材料内微小脊状物来实现这一点，在帆上运行的电流可改变脊状物的方向。最终，因为帆上的脊状物能像棱镜一样反射各种颜色的太阳光，太阳帆因此也拥有了一个彩虹波纹的外观。此外，当光线从侧面反弹时，它会将整个飞船推向一侧，而非径直向前，而这个方向很难或不可能通过物理旋转来实现。

据悉，杜比尔团队也提出了一项使用新太阳帆的任务。该航天器将使用太阳帆到达围绕太阳的极轨，并观察太阳的顶部和底部。研究人员计划测试各种材料在太阳帆上和在太空中的工作情况，同时也为太阳探测任务开发各种设备。如果一切顺利，两年后当该项目结束时，他们打算派遣一支彩虹色的航天器“舰队”环绕太阳飞行。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
核能综合利用新探索 我国首个工业用途核能供汽工程开建
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，经过三个月桩基施工建设，第一罐混凝土在田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑，标志着我国首个工业用途核能供汽工程——田湾核电蒸汽供能项目全面开工建设。 田湾核电蒸汽供能项目开工建设。…
我国自主设计建造的首批智能LNG动力守护船交付
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的首批以液化天然气（LNG）为动力的智能守护船“海洋石油542”“海洋石油547”日前在江苏南通交付，标志着我国海洋石油装备向绿色低碳、智能化转型又迈出一步。 “海洋石油542”智能LNG动力守护船。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部