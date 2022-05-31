原标题：国家科技特派团：为乡村振兴送上“大礼包”

位于内蒙古自治区中部的乌兰察布市四子王旗是全市马铃薯种植面积最大的旗县，播种面积常年稳定在60万亩左右。近日，四子王旗的马铃薯种植企业和种植大户迎来了国家科技特派团专家团队送来的服务和技术“大礼包”。

在内蒙古中加农业生物有限公司（以下简称中加生物），科技特派团的育种团队技术人员从新品种选育流程、选育关键技术、加工品种选育、栽培技术等关键环节进行现场交流与培训，同时为企业提供了家系马铃薯材料4000粒。

“科技特派团来送技术的时候，正好赶上我们在进行揭榜挂帅答辩的关键环节，他们组织专家团队为我们公司进行了揭榜挂帅创新联合体项目答辩，得到专家一致好评，这种专业又及时的技术服务，对我们企业至关重要。”中加生物负责人告诉记者。

国家科技特派团是由中央组织部会同农业农村部、科技部、教育部、国资委、国家乡村振兴局，从国家现代农业产业技术体系和地方农业系统精心遴选推荐的1089名高层次高水平产业技术专家组成，集中支持全国160个国家乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，着力推进乡村产业发展，强化科技和人才支撑。

自此项工作部署以来，内蒙古党委组织部迅速反应，组织协调自治区科技厅、农牧业厅做好部署指导、承续衔接和联络服务等工作，为科技特派团工作起稳步、开良局打下坚实基础。

同时，成立内蒙古科技特派团联络服务办公室，推动联络办实体化运行，建立三级联络员和召集人协调制度，进一步强化联络调度和服务保障。目前内蒙古第一批10个国家乡村振兴重点帮扶旗县科技特派团对接工作已全部完成，特派团成员已深入全区10个重点帮扶旗县全面开展工作。

在内蒙古东部的水稻生产大县科右中旗，如何针对当地产业和技术需求确定引进的新品种和新技术，推动水稻产业高质量发展，一直是当地农业高质量发展的关键问题之一。带着问题，科技特派团成员、水稻产业组组长徐兴健率队到巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查开展科技服务。

在巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查，团队深入水稻育秧大棚，详细了解育秧情况，现场指导栽培技术，仔细讲解了育秧播种量、种子发芽试验、棚内温湿度控制、水稻苗期施肥等方面知识，还就产品加工包装、品牌打造与市场营销等方面提出了初步设想。

哈日道卜嘎查书记胡全兴说：“能同科技特派团专家面对面交流，这样的机会非常难得，现场提问、当下解惑，对提升水稻育秧各环节作业标准，保证播种质量具有很强的指导意义。”

“我们将集中力量，结合本次调研考察到的发展短板和技术需求，加大力度为科右中旗水稻产业发展引进品种、示范技术和培训指导，提供产业智力支撑。”对于下一步工作计划，徐兴健表示，将在提升农业科技创新应用能力、农业主导产业质量效益、本土科技人才专业水平和农民科学文化素质等方面下功夫，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实推动水稻产业兴旺、农民增收。

据了解，内蒙古10个乡村振兴重点帮扶旗县科技特派团由国内部分科研院所、高等学校、国有企业等单位择优组织选派190名专家和科技人员组成，同时会同重点帮扶县现有科技特派员队伍中的骨干技术人员开展工作，主要聚焦产业技术指导服务、品种技术引进推广、技术瓶颈集中攻关、本土人才培养帮带、农业产业功能拓展等5个方面，从高质量发展的战略高度，为助力产业提质增效、科技赋能乡村振兴提供有力保障。

(责编：赵竹青、陈键)