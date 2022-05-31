人民网北京5月31日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-4月份，全国规上电子信息制造业增加值同比增长10.7%，手机产量同比下降1.3%。

具体来看，1-4月份，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.7%，增速比一季度下降2个百分点；比同期工业增加值增速高6.7个百分点，但比同期高技术制造业增加值增速低0.8个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长4.9%，增速比上年同期回落5.5个百分点。

电子信息制造业和工业增加值累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

1-4月份，主要产品中，手机产量4.8亿台，同比下降1.3%，其中智能手机产量3.7亿台，同比增长0.6%；微型计算机设备产量1.4亿台，同比下降2.8%；集成电路产量1074亿块，同比下降5.4%。

在出口方面，数据显示，1-4月份，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长6.5%，增速比一季度回落4.9个百分点，比同期工业增速低3.4个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比下降6.1%（去年同期为增长10.8%）。据海关统计，1-4月份，我国出口笔记本电脑5997万台，同比下降15.9%；出口手机2.7亿台，同比下降14.2%；出口集成电路926亿个，同比下降8%。

在营业收入方面，1-4月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入44815亿元，同比增长7%，增速比一季度低2.5个百分点，比同期工业营业收入增速低2.7个百分点；营业成本39194亿元，同比增长7.7%；实现利润总额1898亿元，同比下降2.9%，营业收入利润率为4.2%。

电子信息制造业营业收入、利润总额累计增速。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

此外，数据显示，1-4月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长22.1%，比同期工业投资增速高9.4个百分点，但比高技术制造业投资增速低3.8个百分点。

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