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国务院：鼓励平台企业加快人工智能、区块链等领域技术研发突破

2022年05月31日12:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者申佳平）日前，国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（以下简称《通知》），其中要求促进平台经济规范健康发展，鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。

《通知》具体指出，要出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。充分发挥平台经济的稳就业作用，稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期，以平台企业发展带动中小微企业纾困。同时，引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。

(责编：申佳平、吕骞)

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