人民网北京5月31日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日召开的新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，今年以来，受乌克兰冲突等外部因素影响，能源外部压力有所增加，但总的来看，今年以来我国能源供需总体平稳有序。

他具体指出，从电力看，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。截至4月底，全国发电装机容量达到24.1亿千瓦，迎峰度夏之前还会继续增加，总量有望增加到24.5亿千瓦。今年各大流域来水好于预期，截至5月中旬，全国水电发电量同比增长19.3%，重点水电厂可发电水量同比增长25.5%。目前，全国统调电厂存煤达到1.59亿吨以上，同比增加5000多万吨，可用天数32天，有信心有能力保障全国电力迎峰度夏平稳有序。

从油气看，今年以来，国际油气价格大幅攀升。国家发展改革委会同有关方面妥善应对，综合采取有力措施，组织有关企业大力提升国内油气勘探开发力度，多方组织资源进口，保持炼厂安全稳定运行，确保我国油气供应总体平稳。目前，我国主要油气企业成品油库存保持高位运行，天然气管存、罐存均处在高位水平，能够有效保障需求。近期已组织上游供气企业和各地基本完成全年及下一个供暖季天然气合同签订，从签订情况看，各地签订的供暖季合同量普遍比去年实际供应量有增长，及早为今冬天然气保供做好了准备。

“总的来讲，随着各项能源保供增供措施逐步落实，能源供给能力将持续提升，能够有效保障民生和经济社会发展用能需求。”赵辰昕指出，我国用电用气价格总体平稳，和一些国家能源供应紧张、价格大幅上涨、甚至频频停电形成鲜明对比，彰显了中国特色社会主义制度的显著优势。

赵辰昕同时介绍，今年以来，国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位，立足我国国情，应对外部环境的新挑战，加强统筹协调，抓住重点，强化协调调度，全国能源供应平稳有序。在推动煤炭产量责任落实方面，重点开展了三个方面工作。

一是充分释放先进产能。按照国务院常务会议部署，发挥好煤电油气运部际协调机制作用，通过核增产能、扩产、新投产等措施新增煤炭产能3亿吨，并将产能和产量目标明确到产煤的所有省份，压实地方政府属地责任和企业主体责任，推动地方和企业加快先进产能释放，1-4月，全国煤炭产量14.48亿吨，同比增长10.5%，能够保障合理用煤需求，随着产能持续释放，后续供应能力还将进一步增强。

二是不断增强煤炭运输和储备能力。近年来持续加强煤炭集疏运建设，推进公铁水多式联运，煤炭运输能力大幅增强。同时，加快推进煤炭储备能力建设，重点地区储备能力持续提升，政府可调度的储备资源大幅增加，在煤炭保供中发挥了重要作用。

三是稳定长协价格确保民生用煤需要。今年推动发电供热用煤中长期合同全覆盖，完善煤炭中长期交易价格机制，有效降低电力企业用煤成本，进一步夯实了能源电力供应基础。

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