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四部门开展2022新能源汽车下乡 鼓励企业举办网络购车活动

2022年05月31日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局等四个部门日前印发《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》（以下简称《通知》），其中提出将支持新能源汽车行业相关企业举办直播或网络购车活动。

据了解，今年的活动主题是“绿色、低碳、智能、安全——满足美好出行需求，助力乡村全面振兴”。活动时间是2022年5月-12月。活动期间，将在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。

《通知》介绍，鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业（以下简称“企业”）积极参与“双品网购节”以及各平台自发组织的各类网络促销活动，支持企业与电商、互联网平台等合作举办直播或网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买。

同时，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。鼓励参与下乡活动企业研发更多质量可靠、先进适用车型，加大活动优惠力度，加强售后运维服务保障。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、吕骞)

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