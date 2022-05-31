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海关总署、农业农村部：防止尼泊尔非洲猪瘟传入我国 禁止输入相关产品

2022年05月31日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，海关总署、农业农村部发布公告，为保护我国畜牧业安全，防止尼泊尔非洲猪瘟传入我国，禁止直接或间接从尼泊尔输入猪、野猪及其产品。

2022年5月18日，尼泊尔向世界动物卫生组织（OIE）紧急报告，3月19日至4月14日，该国巴格马蒂省（Bagmati）6家农场发生非洲猪瘟。涉及的易感动物有1426头家猪，其中1364头发病，934头死亡。

公告明确，禁止直接或间接从尼泊尔输入猪、野猪及其产品；禁止寄递或携带来自尼泊尔的猪、野猪及其产品入境，一经发现一律作退回或销毁处理；来自尼泊尔的进境航空器、公路车辆、铁路列车等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。

同时，对边防等部门截获的非法入境的来自尼泊尔的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

(责编：王震、吕骞)

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