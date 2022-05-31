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工信部：本周将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》

2022年05月31日16:36 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者申佳平）“中小微企业量大面广，有灵性、有活力，中小企业好，中国经济才会好；中小企业强，区域经济才会强。”在国家发展改革委今日召开的新闻发布会上，工业和信息化部副部长徐晓兰表示，围绕中小微企业纾困解难已作出了一系列决策部署，各地各部门深入贯彻落实，形成从政策到服务的“组合拳”。本周还将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，进一步增强中小微企业综合实力和核心竞争力。

“我们坚持纾困与培优相结合，本周将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，加快构建涵盖创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的优质中小企业梯度培育体系，进一步增强中小微企业综合实力和核心竞争力，提升中小微企业抗风险能力。同时，组织减轻企业负担和促进中小微企业发展综合督查，加大整治涉企乱收费、清理拖欠账款等工作力度，切实保障中小微企业合法权益。

徐晓兰介绍，今年以来，国家层面出台各类政策举措20余个，从实施组合式税收优惠、缓缴养老等三项社保费、促进中小微企业融资、减免国有物业房租等多个方面，加大对中小微企业纾困帮扶力度。“这些政策措施针对性强、覆盖面广、协同度高，和前期已出台的政策形成合力，推动解决中小微企业面临的现金流严重不足、还本付息压力较大、市场需求持续不振等实际困难，既是输血造血，更解‘燃眉之急’。”徐晓兰说。

同时，5月份全国开展了以“纾困解难，助力发展”为主题的中小企业服务月活动。深入实施4个专项行动，包括开展“一起益企”中小企业服务行动，汇聚和带动各类优质服务资源，组织服务进企业、进园区、进集群，为中小微企业送政策、送管理、送技术。开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，集中化解存量拖欠，严防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。开展大中小企业融通创新“携手行动”，增强产业链供应链韧性和竞争力，提升产业链现代化水平。开展中小企业数字化赋能专项行动，通过“指导、培育、推介”，推动更多中小微企业数字化网络化智能化发展。

”我们坚持纾困与培优相结合。”徐晓兰表示，工业和信息化部本周将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，加快构建涵盖创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的优质中小企业梯度培育体系，进一步增强中小微企业综合实力和核心竞争力，提升中小微企业抗风险能力。同时，组织减轻企业负担和促进中小微企业发展综合督查，加大整治涉企乱收费、清理拖欠账款等工作力度，切实保障中小微企业合法权益。

(责编：申佳平、吕骞)

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