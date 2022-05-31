人民网北京5月31日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，为进一步落实好税费优惠政策助力高质量发展，国家税务总局在近期更新发布多个税费优惠政策指引的基础上，再发布《支持绿色发展税费优惠政策指引》《稳外贸稳外资税收政策指引》两个税费优惠政策指引，对相关税收支持政策和征管服务措施进行了全面梳理，便于纳税人缴费人全面知政策、会操作、能享受，推动税费优惠政策直达快享。

国家税务总局介绍，《支持绿色发展税费优惠政策指引》着眼于国家碳达峰碳中和战略部署，充分体现税收对市场主体绿色低碳发展的促进和激励作用，涵盖了支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面共56项税费优惠政策。

《稳外贸稳外资税收政策指引》聚焦于我国出台的一系列稳外贸稳外资税收支持政策和征管服务便利化举措，紧紧围绕助力外贸企业缓解困难、促进外贸平稳发展、鼓励外商来华投资、营造良好税收环境等方面，梳理形成包括稳外贸政策和稳外资政策两大领域共44项政策。

目前，上述两项《指引》已在国家税务总局官方网站发布，广大纳税人缴费人可以登录查询、对照操作，适用适合自身发展的税费优惠政策，充分享受政策红利。

(责编：王震、吕骞)