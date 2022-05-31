人民网北京5月31日电 （记者申佳平）受疫情影响，部分低收入群体生活困难程度增加。对此，在国家发展改革委31日召开的新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，近期部分地区已经启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动相关机制，正在按程序向困难群众发放价格临时补贴。

关于价格补贴联动机制，赵辰昕具体介绍，去年11月，国家发展改革委牵头印发《关于进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》，扩大保障范围，将此前的“四类人群”扩大到“七类人群”，同时进一步缩短了补贴发放时限。其中，补贴标准不是一个固定的金额，而是与物价上涨幅度挂钩联动，通俗讲就是，物价涨幅越大，价格临时补贴金额越高。

“近期，部分地方达到了启动条件，已经启动了相关机制，正在按程序向困难群众发放价格临时补贴。同时，我们还鼓励有条件的地方向困难群众发放一次性补贴。”他表示，下一步，国家发展改革委将加强相关工作调度，督促各地落实到位，切实缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响。

赵辰昕还提到，近期全球疫情、异常天气、乌克兰危机等对农产品生产和国际贸易造成了不小冲击，国内疫情以及自然灾害等因素也给粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生产流通增添了变数。

对此，国家发展改革委会同有关部门，及时采取了一系列保供稳价措施，取得了非常不错的效果。总的看，我国重要民生商品保供稳价有坚实的物质基础。我国粮食生产实现“多年连丰”，库存充裕；生猪产能处于较好水平，牛羊禽肉产量保持稳定，在田蔬菜面积同比增加，供给能力充足。此外，经过近几年应对疫情的实践，各地应急保供稳价能力持续增强，工作体系不断完善。目前，我国成品粮油价格基本稳定，猪肉价格处于较低水平，蔬菜价格稳中回落。

“我们有能力、有底气、有条件做好复杂形势下的重要民生商品保供稳价工作。”赵辰昕说。

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