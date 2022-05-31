原标题：美团组建上海“外卖复工伙伴”队伍 开展救急、接单、配送三个帮扶专项

近期上海各方正有力有序推动经济加快恢复和重振，餐饮商户则通过外卖的率先恢复，找回了久违的烟火气。据美团外卖数据显示，目前已有超三成餐饮商户恢复线上外卖。为进一步帮助复工商户解决困难，5月31日，美团外卖宣布投入4000万元成立“外卖复工伙伴”队伍，征召全国千余名优秀的外卖运营管家，向10000个以上的优质上海商户提供外卖管家服务，帮助他们解决实际经营问题，提升单量。此外美团外卖还将投入超6亿元补贴，解决商户配送问题，拉动线上消费。

据介绍，“外卖复工伙伴”队伍共有1000多名外卖运营管家，他们将针对不同商家复工过程中所面临的问题，提供一对一个性化服务，内容涵盖线上门店装修、外卖餐品开发、菜单设计优化、营销活动策划等层面，从而帮助商户实实在在地获得更多订单，恢复稳定的经营现金流。从美团外卖了解到，目前上海已有300多家商户接受外卖管家服务，经营流水对比疫情反复前稳步提升。

位于东长治路的协乐海鲜火锅店，5月20日开始体验外卖管家服务，通过线上经营方案的设计改造，九天时间后，外卖日均营业额比疫情前增长近两倍。老板杨女士很认可外卖运营管家的服务，“我对外卖这一块不懂。现在有专门的人跟我对接，给我提供门店设计和线上菜单的建议”，杨女士说，“管家服务很及时，我们经常电话沟通。现在店铺已经恢复营业了，单量还不错。”

除了推出“外卖复工伙伴”，美团外卖针对推动上海商户复工还将开展三类专项攻坚，力求帮上海商户“救得了急、接得到单、送得到货”。其中，为尽快帮助商户恢复健康的现金流，美团外卖计划投入5亿元人民币的复苏专项资金，为商户提供订单补贴、流量推广，并通过向消费者发放消费红包券、会员福利等方式激发消费需求。再者，美团外卖为尚未开通外卖的商户开启1小时绿色上线通道，并升级社区团餐产品，通过社区拼团的方式为商户带来更多订单。同时，美团将通过平台贴息的方式为商户提供30天免息贷款支持，进一步缓解商户资金压力。由于当下的骑手数量尚未完全恢复，美团外卖还将在上海投入1亿元配送专项补贴，以调动更多运力，将外卖及时送到市民手中。

美团外卖对外表示，餐饮商户复工的背后是数十万人的生活和就业，希望通过“外卖复工伙伴”和三个方面的专项攻坚，带动更多中小餐饮企业的发展，为上海餐饮业复苏提速。

(责编：董童、李源)