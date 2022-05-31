人民网北京5月31日电 （记者赵竹青）5月31日，《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》正式对外发布，提出通过放宽汽车限购、减征车辆购置税等措施，稳定增加汽车等大宗消费。商务部副部长盛秋平表示，将通过鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新等措施，稳住增量、盘活存量，全面推动汽车消费复苏回升。

上述通知提出，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励实施城区、郊区指标差异化政策。加快出台推动汽车由购买管理向使用管理转变的政策文件。全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务，完善平行进口汽车环保信息公开制度。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。研究今年内对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策。优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖，加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩（站）建设。

盛秋平表示，汽车业是国民经济的支柱性产业，汽车消费社零占比高，增长空间大，带动效应强，是扩大内需、拉动消费的关键领域。目前，我国汽车保有量已达3.07亿辆，超越美国居全球首位，汽车销售额占社零总额比重达到10%。今年以来，受疫情多点散发、芯片短缺等因素影响，汽车消费增长承压，特别是4月份汽车供给和需求出现大幅下滑，限额以上单位汽车类零售额同比下降31.6%，拉低当月社零总额同比增速2.7个百分点。稳定增加汽车消费，对推动消费复苏回升、带动汽车全产业链持续发展，具有非常重要的作用。

“近期，各地积极落实国家稳定增加汽车消费的部署，部分汽车限购地区如上海、深圳等城市增加了号牌指标数量，吉林、重庆等地出台了新车购置补贴、汽车以旧换新、支持新能源汽车消费、便利皮卡车进城等举措。”盛秋平表示，下一步，商务部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门出台细化落实举措，推动汽车由购买管理向使用管理转变，确保有关措施尽快落地见效，促进汽车市场持续稳定发展。

接下来，商务部将重点聚焦两方面工作：一是稳住增量，增加新车消费；二是盘活存量，扩大二手车流通。在新车消费方面，指导汽车流通企业用好阶段性减征乘用车车辆购置税政策，鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新，扩大新车销售规模。支持新能源汽车购买使用，破除新能源汽车市场地方保护，深入开展新能源汽车下乡活动，积极支持充电设施建设。支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务，完善平行进口汽车环保信息公开制度。在二手车流通方面，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。

“我相信，随着各项相关措施落地见效，汽车消费将持续回稳复苏，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。”盛秋平说。

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