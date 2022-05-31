人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国证券业协会：开展证券行业促进稳就业五项行动措施

2022年05月31日17:01 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月31日电 （黄盛）日前，第七届中国证券业协会（以下简称“中证协”）人才发展专业委员会召开第一次全体会议，并提出依托中证协平台开展证券行业促进稳就业五项行动措施。

具体来看，一是集中展示行业机构人才招聘信息，完善协会官网的行业招聘专栏，为高校毕业生等青年就业创业提供咨询便利；二是倡导行业机构在当前形势下，通过安排聘用、见习、实习等多渠道支持高校毕业生就业，通过行业公益行动平台资源支持高校毕业生等青年创业；三是集中统计行业机构安排聘用、见习、实习等方式促进稳就业情况，调研收集高校毕业生等青年就业面临的共性问题，及时向政府相关部门反映推动解决；四是继续实施疫情防控期间从业人员执业登记特别程序，优先保障高校毕业生等青年顺利入职到岗；五是推动完善从业人员水平评价测试工作安排，切实保障新入职从业人员尽快完成水平评价测试。

据悉，会议围绕研究制定《证券行业高质量发展目标及行动计划》，交流讨论了“健全声誉激励约束机制、培养专精忠实人才队伍”的议题，审议通过了《人才发展专业委员会2022年重点工作及分工建议》。  

同时，与会委员倡议，行业机构应当主动作为，积极行动，在保市场主体上贡献金融力量，着力为修复供应链、产业链、价值链提供投资银行服务，大力促进资本、科技与实体经济良性循环，做实服务中小微企业的行动和举措；在保就业稳就业上展现行业担当，结合自身的人才队伍建设，合理规划，远近结合，加大吸收青年人才资源的力度，努力增加高校毕业生就业创业的机会，下大力气健全人才培养机制和人才输送平台，在行业形成海纳百川的人才聚集效应和人才竞争优势，激发青年人才干事创业、为社会创造价值的活力，为行业高质量发展提供不竭的智力之本、动力之源。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国证券业协会：开展证券行业促进稳就业五项行动措施
　　人民网北京5月31日电 （黄盛）日前，第七届中国证券业协会（以下简称“中证协”）人才发展专业委员会召开第一次全体会议，并提出依托中证协平台开展证券行业促进稳就业五项行动措施。 具体来看，一是集中展示行业机构人才招聘信息，完善协会官网的行业招聘专栏，为高校毕业生等青年就业创业提供咨询便利；二是倡导行业机构在当前形势下，通过安排聘用、见习、实习等多渠道支持高校毕业生就业，通过行业公益行动平台资源支持高校毕业生等青年创业；三是集中统计行业机构安排聘用、见习、实习等方式促进稳就业情况，调研收集高校毕业生等青年就业面临的共性问题，及时向政府相关部门反映推动解决；四是继续实施疫情防控期间从业人员执业登记特别程序，优先保障高校毕业生等青年顺利入职到岗；五是推动完善从业人员水平评价测试工作安排，切实保障新入职从业人员尽快完成水平评价测试。…
商务部：鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新
　　人民网北京5月31日电 （记者赵竹青）5月31日，《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》正式对外发布，提出通过放宽汽车限购、减征车辆购置税等措施，稳定增加汽车等大宗消费。商务部副部长盛秋平表示，将通过鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新等措施，稳住增量、盘活存量，全面推动汽车消费复苏回升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部