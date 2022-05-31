人民网北京5月31日电 （黄盛）日前，第七届中国证券业协会（以下简称“中证协”）人才发展专业委员会召开第一次全体会议，并提出依托中证协平台开展证券行业促进稳就业五项行动措施。

具体来看，一是集中展示行业机构人才招聘信息，完善协会官网的行业招聘专栏，为高校毕业生等青年就业创业提供咨询便利；二是倡导行业机构在当前形势下，通过安排聘用、见习、实习等多渠道支持高校毕业生就业，通过行业公益行动平台资源支持高校毕业生等青年创业；三是集中统计行业机构安排聘用、见习、实习等方式促进稳就业情况，调研收集高校毕业生等青年就业面临的共性问题，及时向政府相关部门反映推动解决；四是继续实施疫情防控期间从业人员执业登记特别程序，优先保障高校毕业生等青年顺利入职到岗；五是推动完善从业人员水平评价测试工作安排，切实保障新入职从业人员尽快完成水平评价测试。

据悉，会议围绕研究制定《证券行业高质量发展目标及行动计划》，交流讨论了“健全声誉激励约束机制、培养专精忠实人才队伍”的议题，审议通过了《人才发展专业委员会2022年重点工作及分工建议》。

同时，与会委员倡议，行业机构应当主动作为，积极行动，在保市场主体上贡献金融力量，着力为修复供应链、产业链、价值链提供投资银行服务，大力促进资本、科技与实体经济良性循环，做实服务中小微企业的行动和举措；在保就业稳就业上展现行业担当，结合自身的人才队伍建设，合理规划，远近结合，加大吸收青年人才资源的力度，努力增加高校毕业生就业创业的机会，下大力气健全人才培养机制和人才输送平台，在行业形成海纳百川的人才聚集效应和人才竞争优势，激发青年人才干事创业、为社会创造价值的活力，为行业高质量发展提供不竭的智力之本、动力之源。

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